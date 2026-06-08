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Nawada News: नवादा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बहन से बात करने के शक में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया गया. हमलावर कोई और नहीं, बल्कि उस महिला का अपना भाई था. हमले में युवक का कान कट गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानलेवा हमला नवादा जिले के बुंदेलखंड पुलिस स्टेशन इलाके के परनवाड़ा मलिक टोला में हुआ. हमले के दौरान युवक का बायां कान कटने की खबर है.
'तुम मेरी बहन से बात क्यों कर रहा है'
पीड़ित की पहचान कृष्ण ठाकुर के बेटे अमर कुमार के रूप में हुई है. अमर अपने घर से आटा लेने निकला था. इसी दौरान वो बाएं कान में फोन लगाकर बात कर रहा था. तभी उसकी प्रेमिका का भाई वहां पहुंच गया और उससे पूछा कि तुम मेरी बहन से बात क्यों कर रहा है. अमर ने सफाई देते हुए कहा कि लड़की से उसकी बातचीत 6 महीने से बंद है और उसने नंबर भी ब्लॉक कर रखा है. दोनों साथ पढ़ते थे, अब लड़की की शादी भी तय हो चुकी है. मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है.
अमर के बाएं कान पर कर दिया वार
इसके बावजूद भी प्रेमिका के भाई को अमर की बात पर यकीन नहीं हुआ. गुस्से में उसने चाकू निकालकर अमर के बाएं कान पर वार कर दिया. कान कटने के बाद अमर लहूलुहान हो गया. आनन- फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए. कटा हुआ कान एक बोतल में ठंडे पानी में रखकर डॉक्टर के पास लाया गया ताकि री-अटैचमेंट हो सके. अमर का इलाज अभी अस्पताल में जारी है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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