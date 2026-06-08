'तुम मेरी बहन से बात क्यों कर रहा है'

पीड़ित की पहचान कृष्ण ठाकुर के बेटे अमर कुमार के रूप में हुई है. अमर अपने घर से आटा लेने निकला था. इसी दौरान वो बाएं कान में फोन लगाकर बात कर रहा था. तभी उसकी प्रेमिका का भाई वहां पहुंच गया और उससे पूछा कि तुम मेरी बहन से बात क्यों कर रहा है. अमर ने सफाई देते हुए कहा कि लड़की से उसकी बातचीत 6 महीने से बंद है और उसने नंबर भी ब्लॉक कर रखा है. दोनों साथ पढ़ते थे, अब लड़की की शादी भी तय हो चुकी है. मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है.