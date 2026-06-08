Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /बहन से बात क्यों कर रहा है?... नवादा में भड़के भाई ने युवक पर चाकू से किया हमला, कटकर अलग हुआ कान; बोतल में लेकर अस्पताल पहुंचे

'बहन से बात क्यों कर रहा है?'... नवादा में भड़के भाई ने युवक पर चाकू से किया हमला, कटकर अलग हुआ कान; बोतल में लेकर अस्पताल पहुंचे

नवादा में भड़के भाई ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान युवक का कान कटकर अलग हो गया. परिजन कटा हुआ कान एक बोतल में ठंडे पानी में रखकर डॉक्टर के पास लेकर गए.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:49 AM IST
'बहन से बात क्यों कर रहा है?'... नवादा में भड़के भाई ने युवक पर चाकू से किया हमला, कटकर अलग हुआ कान; बोतल में लेकर अस्पताल पहुंचे
Image Credit: वादा में भड़के भाई ने युवक पर चाकू से किया हमला

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रौशन आनंद को मिलेगी जमानत? KGS के बाहर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
khan sir2 min ago
2
Nawada News4 min ago
3
Jehanabad news22 min ago
4
Pawan Singh25 min ago
5
Jharkhand news36 min ago