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Nawada News: नवादा जिला में एक बार फिर ऑनर किलिंग ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र में ताराकोल डैम से 11 जून को मिले युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मृतिका दिव्या कुमारी की हत्या उसके सगे भाई मनीष कुमार ने की थी.
प्रेम की सजा मौत
नालंदा के गिरियक की रहने वाली 21 साल की दिव्या ने प्रेम-प्रसंग में पानीपत में शादी कर ली थी. परिवार वालों के बुलाने पर जब वो घर लौटी, तो भाई मनीष को ये रिश्ता नागवार गुजरा. घर पर दोनों के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई. बहस इतनी बढ़ी कि मनीष ने अपनी ही सगी बहन की जान ले ली और शव को ताराकोल डैम में फेंक दिया.
7 दिन में पुलिस ने खोला राज
शव मिलने के बाद कौआकोल थाना में कांड संख्या 303/26 दर्ज हुआ था. एसपी नवादा के निर्देश पर बनी स्पेशल टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर 18 जून को आरोपी भाई मनीष कुमार को धर दबोचा. पूछताछ में मनीष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है.
हथियार भी मिला
छापेमारी में गुललियातारी गांव से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. आर्म्स एक्ट में अलग केस दर्ज किया गया है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा