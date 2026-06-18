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पानीपत में शादी कर लौटी दिव्या की भाई ने कर दी हत्या, शव को डैम में फेंका, 7 दिन में पुलिस ने खोला राज

Nawada Crime News: नालंदा के गिरियक की रहने वाली 21 साल की दिव्या ने प्रेम-प्रसंग में पानीपत में शादी कर ली थी. परिवार वालों के बुलाने पर जब वो घर लौटी, तो भाई मनीष को ये रिश्ता नागवार गुजरा. घर पर दोनों के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:00 PM IST
पानीपत में शादी कर लौटी दिव्या की भाई ने कर दी हत्या, शव को डैम में फेंका, 7 दिन में पुलिस ने खोला राज
Image Credit: भाई ने बहन को डैम में हत्या कर शव को फेंका, पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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