नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन को केंद्र की हरी झंडी, 492 करोड़ रुपये का बजट जारी

Nawada-Pawapuri New Rail Line: बिहार के नवादा जिले के निवासियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. बहुप्रतीक्षित नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 492.14 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. यह नई रेल लाइन लगभग 25.10 किलोमीटर लंबी होगी. इस घोषणा के बाद से ही जिले भर में उत्साह का माहौल है, क्योंकि यह परियोजना पिछले कई दशकों से स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में से एक रही है.

नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने इस बड़ी सफलता की जानकारी साझा करते हुए इसे जिले के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सौगात बताया है. उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन महज एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि 'विकसित नवादा' की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मजबूत और दूरगामी कदम है. सांसद के अनुसार, रेलवे के क्षेत्र में नवादा के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा विकास कार्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह परियोजना नवादा को सीधे तौर पर पटना और दिल्ली की मुख्य रेल लाइन से जोड़ने की कड़ी का पहला चरण है.

इस नई रेल लाइन के निर्माण से न केवल नवादा और पावापुरी के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी बड़े बदलाव आएंगे. बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा लाभ स्थानीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा. इसके अलावा, पावापुरी एक प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है, ऐसे में नई रेल लाइन से पर्यटन उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. आम नागरिकों को अब लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे और माल ढुलाई की सुविधा से स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ होगा.

इस परियोजना की मंजूरी मिलने पर नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की है. भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता और पूर्व जिला अध्यक्षों सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है. स्थानीय नेताओं का मानना है कि सांसद विवेक ठाकुर के प्रयासों से नवादा को वह हक मिला है, जिसकी मांग लोग वर्षों से कर रहे थे. इस सौगात से नवादा में आवागमन सुगम होगा और विकास की गति तेज होगी.

