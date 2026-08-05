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प्यार के लिए छोड़ा था घर, प्रेमी ने हत्या कर ट्रॉली बैग में भरा शव, दमन में नवादा की छोटी कुमारी का मर्डर

Nawada News: नवादा जिले की छोटी कुमारी प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी. अब उनकी हत्या प्रेमी ने ही बैग में भरकर कर दी. बताया जा रहा है कि 2 साल पहले प्रेमी संग दमन भाग गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:25 PM IST
प्यार के लिए छोड़ा था घर, प्रेमी ने हत्या कर ट्रॉली बैग में भरा शव, दमन में नवादा की छोटी कुमारी का मर्डर
Image Credit: दमन में नवादा की छोटी कुमारी का मर्डर (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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