Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3068327
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

'नहीं भागती तो...', नवादा में बेटी ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप... वीडियो वायरल

Nawada News: नवादा की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पिता पर गंभीर आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वो ऐसा नहीं करती तो उसकी हत्या कर दी जाती.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:21 AM IST

Trending Photos

'नहीं भागती तो...', नवादा में बेटी ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप... वीडियो वायरल (इमेज सोर्स- वीडियो ग्रैब)
'नहीं भागती तो...', नवादा में बेटी ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप... वीडियो वायरल (इमेज सोर्स- वीडियो ग्रैब)

Nawada News: बिहार के नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवती ने अपने पिता और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने दावा किया है कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है और अगर वह घर से नहीं भागती तो उसकी हत्या कर दी जाती. यह वीडियो गुरुवार (8 जनवरी) को वायरल हुआ, जिसके बाद जिले में चर्चा का विषय बन गया.

अपनी मर्जी से की शादी
वीडियो में नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम निवासी राजेंद्र प्रसाद की पुत्री जूली कुमारी अपने प्रेमी दिलीप कुमार वर्मा के पुत्र गोलू कुमार के साथ दिख रही है. वीडियो में जूली कुमारी ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. साथ ही, उसने आरोप लगाया कि उसके घर में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. युवती ने यह भी कहा कि उसके प्रेमी पहले उसे ले जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन उसके लगातार कहने पर वह मान गया.

'घर से नहीं भागती तो...'
जूली कुमारी ने अपने पिता और परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वह घर से नहीं भागती तो उसकी हत्या कर दी जाती. उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसके प्रेमी के परिवार वालों को कुछ भी होता है, तो इसके लिए उसके पिता और परिवार वाले जिम्मेदार होंगे. वीडियो के अंत में उसने कहा कि वे जहां भी हैं, खुश हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन अपने पिता और परिवार पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: सावधान! सरकारी दस्तावेज से चोरी हो रहे फिंगरप्रिंट, हाईटेक साइबर गिरोह का पर्दाफाश

TAGS

Nawada Newsviral video

Trending news

Nawada News
'नहीं भागती तो...', नवादा में बेटी ने पिता पर लगाया गंभीर आरोप... वीडियो वायरल
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, 3 डिग्री तक पहुंचा पारा... देखें आज का अपडेट
Patna Petrol Diesel Price
खुशखबरी! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट, आज सस्ते में फुल कराए टंकी
Patna AQI
पटना में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट, AQI 236... दिखे ये लक्षण तो रहे सावधान
Araria crime news
सावधान! सरकारी दस्तावेज से चोरी हो रहे फिंगरप्रिंट, हाईटेक साइबर गिरोह का पर्दाफाश
Bihar Weather
हाय रे ठंडी! सुबह-सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, IMD ने जारी किया अलर्ट
Bihar politics
वैशाली में जदयू नेता पर दबंगों का तांडव, प्रखंड कार्यालय में दौड़ा-दौड़ाकर की पिटाई
Neelkamal Singh
नीलकमल का देसी स्वैग और आकांक्षा का ग्लैमर, 'कमर 28' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका
Kanhaiya Kumar
हार के बावजूद कन्हैया का कद बरकरार: दो चुनाव हारने पर भी कांग्रेस में बढ़ी पूछ, दूसरी
Saharsa Police
HIV पॉजिटिव लड़कियां कर रही थी जिस्मफरोशी, रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी