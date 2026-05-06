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नवादा में दरिंदगी की हद पार, 14 साल की छात्रा से 5 युवकों ने किया गैंगरेप, बनाया वीडियो

नवादा के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ पांच युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने इस कुकृत्य का वीडियो भी बनाया और इसे वायरल करने की धमकी देकर परिजनों से पैसों की मांग की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 11:19 PM IST

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नवादा में दरिंदगी की हद पार
नवादा में दरिंदगी की हद पार

नवादा जिले से एक बहुत ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मासूम छात्रा के साथ कुछ युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. 26 अप्रैल की रात को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 14 साल की छात्रा को एक युवक ने वॉयस मैसेज भेजकर खेत में मिलने के लिए बुलाया. छात्रा जब वहां पहुंची, तो आरोपी ने अपने चार और दोस्तों को वहां बुला लिया. इन पांचों युवकों ने मिलकर उस मासूम के साथ गैंगरेप किया. दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, इन आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया ताकि वे छात्रा को बाद में डरा सकें.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को उसके घर के पास छोड़कर भाग गए. डरी-सहमी छात्रा ने घर जाकर परिजनों को सब कुछ बताया. यह मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपियों ने उस वीडियो को एक-दूसरे को भेजना शुरू कर दिया. जब वीडियो की बात बाहर निकली, तब जाकर परिवार को आरोपियों की असली साजिश का पता चला. इतना ही नहीं, आरोपियों ने छात्रा के परिवार से वीडियो वायरल न करने के बदले 10 हजार रुपये की मांग भी की थी.

हैरानी की बात यह है कि घटना 26 अप्रैल को हुई, लेकिन पुलिस के पास मामला 3 मई को पहुंचा. बताया जा रहा है कि जब परिवार ने आरोपियों की शिकायत की, तो दबंगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. मामला गांव की पंचायती में फंस गया, जहां इसे रफा-दफा करने की कोशिश की गई. इसी दबाव की वजह से डरा हुआ परिवार 6 दिनों तक थाने नहीं जा सका. आखिरकार, हिम्मत जुटाकर परिवार ने शाहपुर थाने में FIR दर्ज कराई.

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शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी, जो खुद एक 17 साल का नाबालिग है, उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भेजकर सबूत इकट्ठा किए हैं और छात्रा का मेडिकल चेकअप भी कराया गया है. आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म जैसी कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस बाकी चार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और दावा किया है कि जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे.

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