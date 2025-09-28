Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939512
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादा में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट

Nawada Crime News: नवादा में डॉक्टर अरुंधति के नाती की ग्राइंडर ब्लेड से गला काट कर हत्या कर दी गई है. इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.  

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:19 AM IST

Trending Photos

नवादा में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट
नवादा में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट

Nawada Crime News: नवादा में जिले की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुंधति राय के नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक की पहचान कुमार रवि शंकर के 21 वर्षीय पुत्र पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश के रूप में हुई है. मृतक पुष्पांशु शंकर अंकुश अपनी नानी डॉ. अरुंधति राय के प्रसाद बीघा स्थित घर पर रहता था. वह प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फर्नीचर फैक्ट्री देखने आता था. 

ग्राइंडर मशीन से गला काटकर हत्या

परिवार के सदस्यों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे. पुष्पांशु लगभग डेढ़ साल पहले बेंगलुरु से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था. वह बेंगलुरु में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था. गांव लौटने के बाद उसने अपने पिता का बोझ कम करने के लिए फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लगभग एक महीने पहले ही उसने नवादा में एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बेतिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, दोस्त ने ही दोस्त का रेता गला!

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, पुष्पांशु की हत्या ग्राइंडर मशीन से गला काटकर की गई है. घटनास्थल पर उसका मोबाइल भी क्षतिग्रस्त पाया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस घटना के बाद नवादा एसपी अभिनव धीमान के ने बताया कि अभी तक इस हत्याकांड में पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त मोबाइल को बरामद किया है. एक SIT टीम का गठन कर जल्द ही मामला का खुलासा किया जाएगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nawada Newscrime newsmurder news

Trending news

Nawada News
नवादा में ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट
Bihar News
बिहार में चुनावों से पहले हलचल, 4-5 अक्टूबर को CEC करेंगे तैयारियों की समीक्षा
Bhojpuri Cinema
भोजपुरी संस्कृति की असली तस्वीर दिखाती है फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा', OTT पर हिट
Bettiah news
बेतिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, दोस्त ने ही दोस्त का रेता गला!
Bagaha News
Bagaha News: पुलिस टीम पर हमले के फरार आरोपियों के घरों पर चिपका इश्तेहार
Jehanabad news
जहानाबाद प्रशासन ने दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बनाई विशेष रणनीति
Bettiah news
बेतिया पुलिस की पहल, दुर्गा पूजा से छठ तक शहर में शुरू हुई रात्रि निःशुल बस सेवा
Bhojpuri Cinema
भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर लौटा! 'आपन कहाये वाला के बा' OTT पर रिलीज़
Samastipur News
नौकरी के लालच में फंसी दो बहनें, समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात से किया रेस्क्यू
CM nitish kumar
मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिले को दीं 8328 करोड़ की योजनाओं की सौगात
;