/दुबई में काम करता है बेटा, घर में अकेली मां की बेरहमी से हत्या, नवादा में लूट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम

वहीं, 12 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को नवादा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालसा ढिवरी गांव में करीब 62 वर्षीय टुनटुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव के एक घर से बुजुर्ग का शव बरामद किया था. मृतक के सिर में गोली लगी थी, जो अंदर ही फंसी हुई थी. शव से दुर्गंध आने के कारण पुलिस करीब 24 घंटे पहले हत्या किए जाने की आशंका जता रही थी. बताया जा रहा है कि शव को दफनाने और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई थी. मृतक की बहू ने जमीन विवाद को लेकर उसके बड़े बेटे पर हत्या का आरोप लगाया था. हालांकि, घटना के समय बेटा मौके पर मौजूद नहीं था. पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.