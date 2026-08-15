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दुबई में काम करता है बेटा, घर में अकेली मां की बेरहमी से हत्या, नवादा में लूट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम

Nawada News: नवादा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला का बेटा दुबई में नौकरी करती है और नवादा में घर में अकेले रहती थीं. इस बीच शनिवार को उनकी लाश सुबह मिली. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:23 PM IST
दुबई में काम करता है बेटा, घर में अकेली मां की बेरहमी से हत्या, नवादा में लूट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम
Image Credit: नवादा में लूट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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