/दुबई में काम करता है बेटा, घर में अकेली मां की बेरहमी से हत्या, नवादा में लूट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम

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बिहार के नवादा जिले के नारडीहा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर घर में डकैती की घटना सामने आई है. डकैतों ने विरोध करने पर महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लगभग 60 वर्षीय राजकुमारी देवी के रूप में हुई है.
घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारडीहा गांव की
जानकारी के अनुसार, डकैतों ने पहले महिला को बांध दिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की. महिला के सिर पर गंभीर चोटें थीं, जिससे उसकी मौत हो गई. डकैतों ने घर में रखा सारा सामान लूट लिया. यह घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारडीहा गांव की है.
शनिवार सुबह राजकुमारी देवी का दरवाजा नहीं खुला
बताया जा रहा है कि 14 अगस्त, 2026 दिन शनिवार सुबह जब राजकुमारी देवी का दरवाजा नहीं खुला, तो स्थानीय लोगों को संदेह हुआ. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. अंदर जाने पर महिला बंधी हुई मिली और उसकी मौत हो चुकी थी.
दुबई में निजी नौकरी करता है महिला का बेटा
राजकुमारी देवी घर में अकेली रहती थीं. उनके परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते हैं और उनका बेटा दुबई में निजी नौकरी करता है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया.
ग्रामीणों ने नारदीगंज रोड को जाम कर दिया
गुस्साए ग्रामीणों ने नारदीगंज रोड को जाम कर दिया और आगजनी की. उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. स्थानीय लोगों का अनुमान है कि डकैतों ने 10 लाख रुपये से अधिक की चोरी की है. हालांकि, परिवार के सदस्यों के आने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन हो पाएगा. ग्रामीण पुलिस से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
12 अगस्त को बुजुर्ग की हत्या से हिल गया था मुफस्सिल थाना क्षेत्र
वहीं, 12 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को नवादा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालसा ढिवरी गांव में करीब 62 वर्षीय टुनटुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव के एक घर से बुजुर्ग का शव बरामद किया था. मृतक के सिर में गोली लगी थी, जो अंदर ही फंसी हुई थी. शव से दुर्गंध आने के कारण पुलिस करीब 24 घंटे पहले हत्या किए जाने की आशंका जता रही थी. बताया जा रहा है कि शव को दफनाने और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई थी. मृतक की बहू ने जमीन विवाद को लेकर उसके बड़े बेटे पर हत्या का आरोप लगाया था. हालांकि, घटना के समय बेटा मौके पर मौजूद नहीं था. पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा