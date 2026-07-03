/नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने की पिटाई, साइड देने में हुई थी देरी

अचानक गाड़ी से उतरा और कर दिया हमला

उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की गाड़ी सामने से आ रही थी और जगह कम होने के कारण साइड देने में थोड़ी देर हो गई. इसी बात पर ड्राइवर अचानक गाड़ी से उतरा और लाठी से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया वही जिस वक्त उसे लाठी से मार रहा था उसे वक्त लोग उसी रास्ते से आ रहे थे और जा रहे थे लेकिन किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया पीड़ित युवक सोनेलाल कुमार ने यह भी जानकारी दी कि उनका चयन बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर हुआ है.