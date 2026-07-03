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नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने की पिटाई, साइड देने में हुई थी देरी

Nawada news: नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने पिटाई कर दी. विवाद जगह कम होने के कारण साइड देने में हुई देरी के कारण हुआ था. इस घटना ने उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 03, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:58 AM IST
नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने की पिटाई, साइड देने में हुई थी देरी
Image Credit: नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने की पिटाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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