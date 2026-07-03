/नवादा में बिहार पुलिस में चयनित युवक की उत्पाद विभाग के कर्मी ने की पिटाई, साइड देने में हुई थी देरी

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नवादा जिले के इंदिरा चौक के पास उत्पाद विभाग के एक कर्मी ने एक युवक के साथ मारपीट की. यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है. घायल युवक की पहचान सोनेलाल कुमार के रूप में हुई है. उसे पहले नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. अब वह एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है. सोनेलाल कुमार ने उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
अचानक गाड़ी से उतरा और कर दिया हमला
उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की गाड़ी सामने से आ रही थी और जगह कम होने के कारण साइड देने में थोड़ी देर हो गई. इसी बात पर ड्राइवर अचानक गाड़ी से उतरा और लाठी से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया वही जिस वक्त उसे लाठी से मार रहा था उसे वक्त लोग उसी रास्ते से आ रहे थे और जा रहे थे लेकिन किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया पीड़ित युवक सोनेलाल कुमार ने यह भी जानकारी दी कि उनका चयन बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर हुआ है.
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने इस घटना के संबंध में नारदीगंज थाना में आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें नवादा थाना में शिकायत दर्ज कराने को कहा गया. नवादा थाना में आवेदन देते समय सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात कही गई है. सोनेलाल कुमार ने उम्मीद जताई है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद नवादा पुलिस दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी. इस घटना ने उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वह पुलिसकर्मी है या कोई निजी चालक. पुलिस इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा