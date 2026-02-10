Nawada News: नवादा में फर्जी दवा रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने कई नामी ब्रांड्स की नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा

Nawada Fake Medicine News: बिहार के नवादा जिले में नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. थाली थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली दवाएं, उनके रैपर और निर्माण सामग्री जब्त की है. यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. नकली दवाओं के अवैध कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नकली दवाओं की री-पैकिंग कर बाजार में खपाने का खेल चल रहा था. पुलिस बल तथा ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद सदाउल्लाह के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया.

प्रभारी थानाध्यक्ष चांदनी कुमारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की करवाई जारी है. जब्त की गई सभी नकली दवाओं को थाना परिसर में रखा गया है. जब्त की गई नकली दवाओं में विभिन्न लोकप्रिय ब्रांड शामिल हैं. इनमें एमरोल स्टेस लोशन (70 मिलीलीटर) की 2,418 बोतलें और निग्रेल 2 सॉल्यूशन (30 मिलीलीटर) की 5,909 बोतलें शामिल हैं.

इसके अलावा लिव 52 सिरप (100 मिलीलीटर) की 2,215 बोतलें और इबुजेसिक प्लस सिरप (100 मिलीलीटर) की 3,765 बोतलें भी बरामद की गई हैं. पुलिस ने नकली दवाओं की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हजारों रैपर भी जब्त किए हैं.

इनमें एमरोल स्टार लोशन (30 मिलीलीटर) के 1245 शीट, निजल 2 सॉल्यूशन (30 मिलीलीटर) के 1245 शीट, लिव 52 सिरप के 615 शीट और इबुजेसिक प्लस (100 मिलीलीटर) के 415 शीट शामिल हैं. इसके अलावा 1915 बॉक्स शेलेल एक्सटी टैबलेट, 50 किलोग्राम कच्चा माल, 3413 खाली बोतलें और 2815 कैप भी मौके से बरामद किए गए हैं.

इस कार्रवाई से नकली दवा बनाने और बेचने वाले गिरोहों को बड़ा झटका लगा है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके.

रिपोर्ट- यशवंत