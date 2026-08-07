/नवादाः महिला सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को धरा

नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वर्दी पहने एक महिला सिपाही के साथ दो युवकों की ओर से कथित रूप से अभद्र व्यवहार और हंगामा करते हुए देखा जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक नशे की हालत में थे और महिला सिपाही से उलझ गए. वीडियो में महिला सिपाही उन्हें डांटते हुए यह कहती सुनाई दे रही है कि तुम मर्दों से जाकर लड़ो, महिला पर क्यों आ रहे हो? इसके बावजूद दोनों युवक मौके पर हंगामा करते रहे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई.