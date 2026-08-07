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नवादाः महिला सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को धरा

Nawada Crime News: नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक के पास एक महिला सिपाही के साथ दो युवकों ने अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी नशे ही हालत में लग रहे थे. वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:22 AM IST
नवादाः महिला सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को धरा
Image Credit: नवादाः महिला सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को धरा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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