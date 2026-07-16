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Fire News: नवादा और सिवान में आग का तांडव! कुछ घंटों में ही सब कुछ जलकर हुआ राख

Bihar Fire News: नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर में गुड्डू बरनवाल की दुकान और आवास में भीषण आग लग गई, तो वहीं सिवान में कृष्णा साड़ी सेंटर में अहले सुबह अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई. इन घटनाओं में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:38 PM IST
Fire News: नवादा और सिवान में आग का तांडव! कुछ घंटों में ही सब कुछ जलकर हुआ राख
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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