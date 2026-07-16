/Fire News: नवादा और सिवान में आग का तांडव! कुछ घंटों में ही सब कुछ जलकर हुआ राख

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मानसून के मौसम में भी आगजनी की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं. बुधवार (15 जुलाई) की देर रात को नवादा और सिवान जिले में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. जानकारी के मुताबिक, नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर में गुड्डू बरनवाल की दुकान और आवास में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. तब तक काफी नुकसान हो चुका था. इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान, घर का बिस्तर, फ्रिज, टीवी और अन्य कीमती वस्तुएं जलकर राख हो गईं.
परिवार का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी. हालांकि, इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. बता दें कि गुड्डू बरनवाल अपनी दुकान से पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे. आग लगने से उनकी रोजी-रोटी छिन गई है. परिवार के सदस्य सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. गुड्डू ने बताया कि सब कुछ जल गया और उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने बेहतर कार्य किया और आग को आसपास की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फैलने से रोका. उन्होंने यह भी कहा कि समय पर टीम नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी.
सिवान में साड़ी दुकान में भीषण आग
उधर, सिवान में कृष्णा साड़ी सेंटर में अहले सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे में करीब 40 लाख रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक के पास की है.
पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. वे जब मौके पर पहुंचे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. उन्होंने बताया कि दुकान में रखा करीब 40 लाख रुपये का कपड़ा जलकर पूरी तरह से राख हो गया है. पीड़ित दुकानदार के चेहरे पर इस दुख को साफ देखा जा सकता था.
नवादा से यशवंत सिन्हा और सिवान से अमित सिंह की रिपोर्ट