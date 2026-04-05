बिहार में आग का तांडव: नवादा और सीवान में 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल राख, किसानों के अरमान जले

Nawada-Siwan Fire News: नवादा जिले के अकबरपुर ब्लॉक में स्थित डेरमा और दरियापुर गांवों में शनिवार (5 अप्रैल) को गेहूं की फसलों में भीषण आग लग गई. इस घटना में, 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में फैली गेहूं की फसलें जलकर राख हो गईं. आग इतनी भयंकर थी कि वह पल भर में ही एक विशाल क्षेत्र में फैल गई. स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें लगातार और तेज होती गईं. कई ग्रामीणों ने इस घटना के वीडियो भी शेयर किया है, जिनमें आग की भयावहता साफ तौर पर दिख रही है.

इस भीषण अग्निकांड के परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. जिस फसल को उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से उगाया था, उसे अपनी आंखों के सामने जलते देख किसान गहरे दुख और निराशा से भर गए. जिन किसानों की फसलें आग से पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, वे गहरे सदमे में हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का अनुमान है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या भोजन बनाने के बाद बची चिंगारी से आग लगी होगी. नवादा जिले में इन दिनों आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर अग्निशमन विभाग लगातार काबू पाने का प्रयास कर रहा है. घटना की सूचना मिलते ही किसान और ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन आग की भयावहता और लगातार बढ़ती चिंगारियों के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

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सीवान में भी गेंहू की फसल में लगी आग

वहीं, सीवान में बीती रात एक भीषण आग ने किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया. इस घटना में करीब 2 बीघा में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई. मामला महाराज गंज थाना क्षेत्र के जिगरावां बोधा मठिया गांव की है. जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 2 बीघा में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई. ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सूचना के बावजूद दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी. ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

नवादा से यशवंत सिन्हा और सीवान से अमित सिंह की रिपोर्ट