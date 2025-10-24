बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 युवकों की मौत, नदी-नहर में डूबने से गई जान

Nawada/Bhojpur: बिहार में दो जिलों में 24 घंटे के अंदर हुए हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई. पहली घटना नवादा में घटी, जहां पंचाने नदी में नहाने के दौरान डूबने से दो युवक की मौत हो गई. दूसरी दर्दनाक घटना भोजपुरी की है. यहां पर लक्ष्मी पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन करने गए दो युवकों की मौत डूबने से हो गई.

नवादा में दो हादसा

नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र के पंचाने नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई. लोगों ने इसकी सूचना आनन-फानन में नारदीगंज थाना को दिया.सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया करीब तीन घंटे के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया है. मृतक की पहचान विपिन साव का पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुआ है. थानाध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

दूसरी घटना वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के पैंगरी गांव में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई मृतक की पहचान पैंगरी गांव निवासी पप्पू प्रसाद के 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि किसी का दशकर्म था उसी में कुछ लोग सिर मुंडन करवाकर स्नान के लिए सकरी नदी में गए. इस दौरान पप्पू का 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार बालू निकासी से बने गहरे गढ्ढे में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

भोजपुर में दो की मौत

भोजपुर जिले में लक्ष्मी पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन करने गए दो युवकों की मौत डूबने से हो गई है. मामला अगिआंव थाना क्षेत्र के एकौना गांव का है, जहां शुक्रवार की रात लक्ष्मी पूजन के बाद मूर्ति विसर्जन करने गए गांव के युवक जैसे ही मूर्ति को नहर में विसर्जित करने लगे. इस दौरान दो युवक संतुलन खो बैठे और दोनों की मौत डूबने से घटनास्थल पर ही हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों के शव को नहर से निकालकर आरा के सदर अस्पताल में लाया जहां, उनका पुलिस की देखरेख में पोस्टमार्टम कराया गया. फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

नवादा यशवंत सिन्हा और भोजपुर से मनीष सिंह की रिपोर्ट

