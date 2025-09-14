नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922174
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

नावादा के वारसलीगंज में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. यह घटना 13 सितंबर को नहर के किनारे हुई, जब पीड़िता जलावन लेने गई थी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी, रेणु कुमार, को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:56 PM IST

Trending Photos

नावादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म
नावादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

नावादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 13 सितंबर की शाम करीब 3 बजे एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता अपने गांव के पास नहर के किनारे जलावन की लकड़ी लेने गई थी. इसी दौरान गांव के ही चार युवकों, रेणु कुमार (20), छोटे मांझी, विनमा मांझी (23) और जुगन मांझी (23) ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया. इन युवकों ने किशोरी को जबरन पास की झाड़ियों में खींच लिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उन्होंने पीड़िता के कपड़े भी फाड़ दिए.

घटना के समय पीड़िता की बड़ी बहन भी जलावन लेने के लिए उसी क्षेत्र में थी. उसने अपनी छोटी बहन की चीखें सुनी और तुरंत मौके पर पहुंची. वहां उसने अपनी बहन को अर्धनग्न अवस्था में पाया. पीड़िता ने अपनी बहन को बताया कि चारों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. यह सुनकर पीड़िता की बहन और परिवार सदमे में आ गए. इसके बाद पीड़िता की मां ने तुरंत वारसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता की मां ने पत्रकारों को बताया कि उनकी बेटी को शराब पिलाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि चारों आरोपी उनके ही गांव के हैं, और उनमें से एक युवक रिश्ते में उनकी बेटी का जीजा लगता है, जो गांव का दामाद है. इस विश्वासघात ने परिवार को और भी गहरा आघात पहुंचाया. मां ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. वारसलीगंज थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. रविवार को एसडीपीओ भास्कर कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि शनिवार को सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें एक आरोपी, रेणु कुमार, को गिरफ्तार कर लिया गया. बाकी तीन आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

इस घटना ने न केवल पीड़िता के परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है. नाबालिग के साथ इतने जघन्य अपराध ने समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

ये भी पढ़ें- राजगीर स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, परिवार बोला- पिटाई से गई जान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nawada News

Trending news

Nawada News
नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
Bihar News
'70 सालों का हिसाब दो, सिर्फ लालटेन नहीं चलेगी', तेजस्वी के आरोपों पर भाजपा का जवाब
Jitan Ram Manjhi
Bihar Politics: '...अकेले 100 सीटों पर लडूंगा चुनाव', जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम
Bihar News
वोटर सूची विवाद गरमाया रिजिजू ने लालू राज की बूथ कैप्चरिंग की दिलाई याद
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, PM करेंगे शिलान्यास
Bihar politics
बिहार में चुनाव से पहले अपराध पर सियासी संग्राम, तेजस्वी-नीरज आमने-सामने
Khunti news
आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग
Bihar politics
मृत्युंजय तिवारी का डबल इंजन सरकार पर वार, पाकिस्तान के साथ मैच पर जताई नाराजगी
Bihar News
बिहार को मिली एक और बड़ी रेल सौगात, कल से इस रूट पर दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
Munger News
बरियारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 327 योजनाओं का उद्घाटन
;