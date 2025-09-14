नावादा में 14 साल की नाबालिग के साथ चार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

नावादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 13 सितंबर की शाम करीब 3 बजे एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता अपने गांव के पास नहर के किनारे जलावन की लकड़ी लेने गई थी. इसी दौरान गांव के ही चार युवकों, रेणु कुमार (20), छोटे मांझी, विनमा मांझी (23) और जुगन मांझी (23) ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया. इन युवकों ने किशोरी को जबरन पास की झाड़ियों में खींच लिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उन्होंने पीड़िता के कपड़े भी फाड़ दिए.

घटना के समय पीड़िता की बड़ी बहन भी जलावन लेने के लिए उसी क्षेत्र में थी. उसने अपनी छोटी बहन की चीखें सुनी और तुरंत मौके पर पहुंची. वहां उसने अपनी बहन को अर्धनग्न अवस्था में पाया. पीड़िता ने अपनी बहन को बताया कि चारों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. यह सुनकर पीड़िता की बहन और परिवार सदमे में आ गए. इसके बाद पीड़िता की मां ने तुरंत वारसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता की मां ने पत्रकारों को बताया कि उनकी बेटी को शराब पिलाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि चारों आरोपी उनके ही गांव के हैं, और उनमें से एक युवक रिश्ते में उनकी बेटी का जीजा लगता है, जो गांव का दामाद है. इस विश्वासघात ने परिवार को और भी गहरा आघात पहुंचाया. मां ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. वारसलीगंज थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. रविवार को एसडीपीओ भास्कर कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि शनिवार को सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसमें एक आरोपी, रेणु कुमार, को गिरफ्तार कर लिया गया. बाकी तीन आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

इस घटना ने न केवल पीड़िता के परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है. नाबालिग के साथ इतने जघन्य अपराध ने समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

