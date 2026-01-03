Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062399
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada Crime: ड्यूटी से घर लौट रहे सरकारी डॉक्टर पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पत्थर से वार कर फाड़ दिया सिर

Nawada Crime: ड्यूटी से घर लौट रहे सरकारी  शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया. बदमाशों ने डॉक्टर से गाली-गलौज की और फिर पत्थर से वार उनका सिर फाड़ दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

Nawada Crime: ड्यूटी से घर लौट रहे सरकारी डॉक्टर पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पत्थर से वार कर फाड़ दिया सिर
Nawada Crime: ड्यूटी से घर लौट रहे सरकारी डॉक्टर पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पत्थर से वार कर फाड़ दिया सिर

Nawada Crime News: बिहार के नवादा में एक सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एस. मंगलम पर बदमाशों ने हमला किया कर दिया. बदमाशों ने ड्यूटी से लौटते समय उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई है. यह घटना तब हुई जब डॉक्टर रात करीब 10 बजे अपने घर लौट रहे थे. यादव चौक के रास्ते में सिविल कोर्ट के पीछे मारपीट की गई है.

पत्थर से वार कर फोड़ा डॉक्टर का सिर
जानकारी के अनुसार, डॉक्टर मंगलम जब अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर जा रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की. हमलावरों ने पत्थर से वार कर डॉक्टर के सिर को फाड़ दिया. डॉक्टर एस.एस. मंगलम ने बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी खत्म कर लौटते समय दो लोग आए, जो नशे में लग रहे थे. उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी. डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर BJP नेता को पीटा

Add Zee News as a Preferred Source

दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि डॉक्टर के आवेदन के आधार पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. वही, डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, खासकर रात के समय ड्यूटी से घर लौटते वक्त. फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है. साथ ही, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: वैशाली में जमीन विवाद से ठप हुई पढ़ाई! रजिस्ट्री की मांग पर सरकारी स्कूल पर ताला

TAGS

Nawada CrimeBihar News

Trending news

Nawada Crime
ड्यूटी से घर लौट रहे डॉक्टर पर बदमाशों ने किया हमला, पत्थर से वार कर फोड़ दिया सिर
vaisali news
वैशाली में जमीन विवाद से ठप हुई पढ़ाई! रजिस्ट्री की मांग पर सरकारी स्कूल पर ताला
Railway Accident news
नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी
Begusarai crime news
बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर BJP नेता को पीटा
Sir
झारखंड में फरवरी में हो सकता है SIR, 8 जनवरी को रांची पहुंचेगी EC की टीम
Bihar politics
जहां होगी चुनाव वहीं चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ऋतु जायसवाल का मोदी सरकार पर तंज
Patna Weather and AQI Today
बिहार में कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक! पटना समेत 20 शहरों में AQI खतरनाक
Chief Justice Surya Kant
CJI सूर्यकांत के पटना दौरे का दूसरा दिन, HC में कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास
Bettiah news
नगर निगम की 5वीं बैठक भी बेनतीजा, रात 9 बजे तक चली बैठक पर शहरवासियों को कुछ न मिला
CM Nitish
घर पर ही जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी सुविधा, CM नीतीश ने मांगा सुझाव