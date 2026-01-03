Nawada Crime: ड्यूटी से घर लौट रहे सरकारी डॉक्टर पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, पत्थर से वार कर फाड़ दिया सिर

Nawada Crime News: बिहार के नवादा में एक सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एस. मंगलम पर बदमाशों ने हमला किया कर दिया. बदमाशों ने ड्यूटी से लौटते समय उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई है. यह घटना तब हुई जब डॉक्टर रात करीब 10 बजे अपने घर लौट रहे थे. यादव चौक के रास्ते में सिविल कोर्ट के पीछे मारपीट की गई है.

पत्थर से वार कर फोड़ा डॉक्टर का सिर

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर मंगलम जब अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर जा रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की. हमलावरों ने पत्थर से वार कर डॉक्टर के सिर को फाड़ दिया. डॉक्टर एस.एस. मंगलम ने बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी खत्म कर लौटते समय दो लोग आए, जो नशे में लग रहे थे. उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी. डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर BJP नेता को पीटा

Add Zee News as a Preferred Source

दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि डॉक्टर के आवेदन के आधार पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. वही, डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, खासकर रात के समय ड्यूटी से घर लौटते वक्त. फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है. साथ ही, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: वैशाली में जमीन विवाद से ठप हुई पढ़ाई! रजिस्ट्री की मांग पर सरकारी स्कूल पर ताला