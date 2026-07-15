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नालंदा पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन, पाकिस्तान के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दावों को बताया झूठ

बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन पहुंचे नालंदा. इस दौरान ह्वेन त्सांग स्मारक का दौरा किया. नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. ऑनलाइन क्लास रूम स्टूडियो और मास कम्युनिकेशन स्टूडियो का उद्घाटन किया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:04 PM IST
नालंदा पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन, पाकिस्तान के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दावों को बताया झूठ
Image Credit: नालंदा पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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