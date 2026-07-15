नालंदा पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन, पाकिस्तान के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दावों को बताया झूठ

पाकिस्तान कर रहा संचार माध्यमों का दुरुपयोग

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठा नैरेटिव गढ़कर यह प्रचारित कर रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान संचार माध्यमों का दुरुपयोग कर दुनिया भर में भ्रामक प्रचार कर रहा है. राज्यपाल ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान 6 सितंबर को ''विक्ट्री डे'' के रूप में मनाता है, जबकि उस युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्रभावी संचार और सही तथ्यों को दुनिया के सामने रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गलत नैरेटिव भी लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है.