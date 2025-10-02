नवादा में रावण वध की भव्य तैयारी, राम दरबार की झांकी से शुरू होगा कार्यक्रम

Nawada News: असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार विजयादशमी पूरे देश में हर्ष एंव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में नवादा शहर में भी दशहरा के मौके पर रावण वध का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है. हर साल की तरह इस वर्ष भी नवादा शहर के चक्रवर्ती सम्राट पूजा समिति की ओर से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन स्थल हरिशचंद्र स्टेडियम को सजाया गया है, जहां हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना है. इस बार विशेष आकर्षण के रूप में 60 फीट रावण और 50 फीट उंचे मेघनाथ का पुतला तैयार किया गया है. कारीगरों ने बीते कई दिनों से पूरे मेहनत औक लगन के साथ इन पुतलों को तैयार किया है.

कार्यक्रम की शुरुआत राम दरबार की झांकी के साथ होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी. झांकी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और भव्य शोभायात्रा के बाद सभी श्रद्धालु हरिशचंद्र स्टेडियम पहुंचेंगे. वहां धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना के बाद रावण वध का मुख्य कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा.

हालांकि इस बार बारिश ने आयोजन की तैयारियों में काफी बाधा डाली है. पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही वर्षा के कारण समिति को कई बार काम रोकना पड़ा. मंच सज्जा और झांकी की तैयारी पर इसका असर साफ दिखाई दिया. बावजूद इसके आयोजन समिति ने पूरी तत्परता के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम किया है.

आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो रावण वध कार्यक्रम तय समय पर होगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है और पुलिस बल की तैनाती की गई है. दशहरे पर नवादा का हरिशचंद्र स्टेडियम रोशनी और आतिशबाजी से जगमगाएगा और रावण वध के साथ विजयादशमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न होगा.

इनपुट: यशवन्त सिन्हा

