गुड्डू यादव भाभी से बनाता था संबंध, पत्नी ने किया विरोध तो 2 साल के बेटे को मार डाला
गुड्डू यादव भाभी से बनाता था संबंध, पत्नी ने किया विरोध तो 2 साल के बेटे को मार डाला

Nawada Crime News: नवादा में एक पिता ने अपने दो साल के बेटे की हत्या कर दी. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी भाभी से अवैध संबंध था.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 04, 2025, 11:14 AM IST

पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम की गला दबाकर की हत्या
Nawada/नवादा: बिहार ने नवादा जिले में एक पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी. सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के महुआरी गांव की यह घटना है. जहां मृतक की पहचान 2 वर्षीय बालक सूरज कुमार के रूप में हुई है. जिसका किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता गुड्डू यादव ने गला दबाकर हत्या कर दी. जब पत्नी घर का सामान लाने के लिए बाहर गई हुई थी. इसी दौरान पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

दो वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या
परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद कुछ दिन के बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होने लगा. गुड्डू यादव का उसकी भाभी से ही अवैध संबंध था. जिसका विरोध उसकी पत्नी किया करती थी. इसी बात को लेकर वह अक्सर उसे धमकी देता था कि वह उसे और उसके बच्चे को जान मार देगा और आज उसने मौका पाते ही अपने दो वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी. 

आरोपी से पूछताछ जारी
इस घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों ने उसके मायके वालों को दी. जहां इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई. जहां पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव और उनके घर के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ जारी है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

