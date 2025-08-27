सिर मुंडवाया, नंगा करके निकाली परेड फिर जिंदा फूंक दिया..., डायन के आरोप में बुजुर्ग दंपति संग क्रूरता की हदें पार

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की एक मामला क्रुरता की सारी हदे पार कर दी. घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के पांचू गढ़ मुसहरी में हुई, जहां गांव के ही कुछ लोग ने 70 वर्षीय गया मांझी और उनकी पत्नी पर डायन होने का आरोप लगाते हुए लोगों ने उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया. भीड़ ने दोनों को जबरन नग्न कर सिर मुंडवाया, चुना लगाया, जूते-चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया और बुरी तरह से पीटने के बाद जिंदा जलाने की कोशिश भी की, जिसके कारण 70 वर्षीय गया मांझी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल उनका इलाज हिसुआ सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है.

हिसुआ थाना की SI रूपा कुमारी ने पूरे मामला की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि 70 वर्षीय गया मांझी और अनके पत्नी को डायन बताकर गांव वालों ने बहुत पीटा, और उन दोनों को श्मशान घाट के पास जिंदा जलाने की कोशिश भी की. सभी मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच कर मामला को शांत कराया और मृतक गया मांझी के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेजा है, जबकि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है.

ये भी पढ़ें: अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि मंगलवार रात को 112 पुलिस टीम को सूचना मिली थी, लेकिन भीड़ की मौजूदगी के कारण वे तत्काल कार्रवाई नहीं कर सके. बुधवार सुबह हिसुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. यह दर्दनाक घटना न सिर्फ मॉब लिंचिंग की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि बिहार में अंधविश्वास और डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं की गहरी जड़ें भी उजागर करती है .

पुलिस प्रशासन आरोपितों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई में जुटा है. यह घटना समाज और प्रशासन, दोनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अंधविश्वास और भीड़तंत्र के खिलाफ सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है.

इनपुट: यशवंत सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!