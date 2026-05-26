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नवादा में वीडियोग्राफी के बहाने बुलाकर हाई-टेक लूट, पुलिस ने 10 दिनों में किया बड़ा खुलासा, 2 गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में पुलिस ने 10 दिनों में लूटकांड का खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 4 लाख रुपये का चोरी का सामान भी बरामद किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 26, 2026, 03:59 PM IST

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नवादा क्राइम न्यूज
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Nawada Crime News: नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी की वीडियोग्राफी की आड़ में की गई एक हाई-टेक लूट की वारदात को 10 दिनों के भीतर सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में सिरदला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 4 लाख रुपये का चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें दो कैमरे, एक ड्रोन और तीन मोबाइल फोन शामिल हैं. बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन ने बताया कि सिरदला थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, लगातार की गई छापेमारी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में गुड्डू कुमार और मिथिलेश कुमार (उर्फ गोलू कुमार) शामिल हैं. ये दोनों ही सिरदला थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के निवासी हैं. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया.

बता दें कि पीड़ित राहुल कुमार शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के तौर पर काम करते हैं. राहुल कुमार के अनुसार, 15 मई को एक युवक ने मोबाइल फोन के जरिए उनसे संपर्क किया और मुंडन समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बुकिंग की और अच्छी रकम देने की बात की, जिससे राहुल को किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ. अगले दिन 16 मई को राहुल कुमार को सिरदला पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खरोंध रेलवे स्टेशन पुल के पास के एक इलाके में बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद एक युवक ने उन्हें बताया कि मुंडन जंगल के स्थित एक मंदिर में हो रहा है और उन्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा. इसके बाद राहुल अपना कैमरा, ड्रोन और अन्य उपकरण इकट्ठा किए और उस युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए.

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राहुल ने बताया कि जैसे ही वे कुंभियातरी जंगल के सुनसान इलाके में पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए चार अन्य युवको ने मारपीट शुरू कर दी. अपराधियों ने जबरन दो कैमरा, एक ड्रोन और तीन मोबाइल फोन छीन लिया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. हालांकि अपराधियों ने राहुल की बाइक छोड़ दी और जंगल की ओर फरार हो गए. किसी तरह राहुल वहां से निकलकर सिरदला थाना पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई कर दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: यशवंता सिन्हा

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