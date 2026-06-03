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नवादा में हाईवोल्टेज ड्रामा: वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक में हाथापाई, वीडियो वायरल

नवादा में उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक में हाथापाई हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:31 AM IST

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नवादा में हाईवोल्टेज ड्रामा
नवादा में हाईवोल्टेज ड्रामा

Nawada Viral Video: बिहार के नवादा में पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना मंगलवार रात (2 जून, 2026) को जिले के प्रजातंत्र चौक पर वाहनों की नियमित जांच के दौरान हुई. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी और कई लोगों को आपस में हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि वाहनों की जांच का अभियान रात करीब 8:30 बजे चल रहा था, तभी यह झड़प शुरू हो गई.

पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज
एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार, वाहन रोकने पर कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज की, जिससे स्थिति बिगड़ गई. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जुर्माना लगाए जाने के बाद वे लोग भड़क गए और अधिकारियों को गालियां देने लगे, जिससे हंगामा और बढ़ गया. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो वर्दी में है और एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पटना: बिहटा का कुख्यात रंगदार और 'दया दुबे गैंग' का सरगना बक्सर से गिरफ्तार

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वायरल वीडियो की होगी जांच
बता दें कि ये पूरा मामला ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की अब जांच की जाएगी. शहर में लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके. वहीं, देर शाम में चेकिंग अभियान से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है.

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