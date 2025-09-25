बिहार के इस जिले में डांडिया कार्यक्रम में गैर-हिंदुओं की NO एंट्री! हिंदू संगठनों का खुला ऐलान
बिहार के इस जिले में डांडिया कार्यक्रम में गैर-हिंदुओं की NO एंट्री! हिंदू संगठनों का खुला ऐलान

Hindu Organizations Declare: नवादा में डांडिया कार्यक्रम पर हिंदू संगठनों का विरोध सामने आया है. उन्होंने डांडिया कार्यक्रम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है. साथ ही आयोजकों को चेतावनी भी दी है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 25, 2025, 08:59 AM IST

नवादा में डांडिया कार्यक्रम पर हिंदू संगठनों का विरोध
नवादा में डांडिया कार्यक्रम पर हिंदू संगठनों का विरोध

Nawada Dandiya Event: नवादा में नवरात्रि के दौरान डांडिया और गरबा कार्यक्रमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान ने आयोजकों को चेतावनी दी है. संगठनों ने कहा है कि कार्यक्रमों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए.

जिले में तीन प्रमुख स्थानों पर डांडिया कार्यक्रम होने हैं. गांधी इंटर विद्यालय में दो दिवसीय और विजय सिनेमा हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम शामिल है. एक अन्य स्थान पर बड़े पैमाने पर डांडिया इवेंट का आयोजन होगा.

बजरंग दल के जिला संयोजक अनीश सिंह, वीएचपी के जिला महामंत्री सुबोध लाल और छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के सचिव जितेंद्र प्रताप जीतू ने आयोजकों के साथ बैठक की. साहब कोठी मंदिर में हुई बैठक में संगठनों ने कहा कि गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर उन्हें तिलक लगाकर और गोमूत्र पिलाकर हिंदू बनाया जाएगा.

इस विवाद से स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन रही है. जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. आयोजकों ने सुरक्षा की मांग की है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे विवाद सामाजिक एकता को कमजोर करते हैं. प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

आयोजकों ने चिंता जताई कि ऐसी धमकियों के बीच कार्यक्रमों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी. उन्होंने बताया कि सभी आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेकर हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रशासन पर निर्भर है. आयोजकों ने प्रशासन से अपील की कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

