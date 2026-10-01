/नवादा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होटल से 224.680 लीटर बीयर बरामद, 3 गिरफ्तार

Nawada News: नवादा जिले के हिसुआ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. राजगीर रोड स्थित कहरिया गांव के पास 'रसोई होटल' में पुलिस ने छापेमारी कर 224.680 लीटर बीयर बरामद की है. इस कार्रवाई के दौरान होटल संचालक संजीव कुमार उर्फ पिंटू साव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से देशी शराब की कुछ खाली बोतलें भी बरामद की हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी है.