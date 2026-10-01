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नवादा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होटल से 224.680 लीटर बीयर बरामद, 3 गिरफ्तार

Nawada News: नवादा के हिसुआ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल में छापेमारी की. पुलिस ने मौके से 224.680 लीटर बीयर और देशी शराब की खाली बोतलें बरामद कीं. इस मामले में होटल संचालक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Oct 01, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 08:16 AM IST
नवादा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होटल से 224.680 लीटर बीयर बरामद, 3 गिरफ्तार
Image Credit: नवादा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होटल से 224.680 लीटर बीयर बरामद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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