/नवादा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, होटल से 224.680 लीटर बीयर बरामद, 3 गिरफ्तार

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Nawada News: नवादा जिले के हिसुआ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. राजगीर रोड स्थित कहरिया गांव के पास 'रसोई होटल' में पुलिस ने छापेमारी कर 224.680 लीटर बीयर बरामद की है. इस कार्रवाई के दौरान होटल संचालक संजीव कुमार उर्फ पिंटू साव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से देशी शराब की कुछ खाली बोतलें भी बरामद की हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी है.
हिसुआ थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजगीर रोड स्थित होटल में अवैध रूप से बीयर का भंडारण किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की पुष्टि की और इसके आधार पर होटल में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने होटल परिसर की तलाशी ली, जहां से बड़ी मात्रा में बीयर बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने होटल संचालक समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
पुलिस के अनुसार, बरामद बीयर की कुल मात्रा 224.680 लीटर है. वहीं, मौके से देशी शराब की कुछ खाली बोतलें भी मिली हैं. इस मामले में होटल संचालक संजीव कुमार उर्फ पिंटू साव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में शराब की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं. पुलिस अब बताए गए नामों का सत्यापन कर रही है. साथ ही, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध शराब के कारोबार का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा