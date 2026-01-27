Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087534
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर

Bihar News: नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. हालत गंभीर होने पर उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:11 AM IST

Trending Photos

घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर
घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर

Bihar News: बिहार के नवादा जिले से एक बेहद चिंताजनक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. यह घटना नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत फल्गु गांव की है. पारिवारिक तनाव और आपसी कहासुनी के बीच उठाया गया यह कदम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसी दौरान बेटे और पिता के बीच भी बहस हो गई. गुस्से में बेटे द्वारा कही गई एक बात से आहत होकर युवक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना के कुछ ही देर बाद युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे आनन-फानन में नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी तेजाब कांड! एकतरफा प्यार में पागल युवक ने छात्रा का चेहरा तेजाब से झुलसाया

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक की हालत को गंभीर बताते हुए उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों के अनुसार, घायल युवक की पहचान फल्गु गांव निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है, परिजन मन्नू यादव ने बताया कि अनिल ने घर में रखी विक्टर नामक दवा का सेवन कर लिया था. यह दवा एक सिस्टमिक कीटनाशक है, जिसका उपयोग फसलों में कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है और इसमें इमिडाक्लोप्रिड तकनीक का प्रयोग होता है.

परिजन जहर की दवा का पैकेट भी अस्पताल लेकर पहुंचे, जिससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिली. डॉक्टरों का कहना है कि अनिल का इलाज पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. परिजनों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी-सी बात पर अनिल इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठा लेगा. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक संवाद और मानसिक संतुलन के महत्व को उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर
Jamui News
जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले पत्थर
Gopalganj news
Gopalganj: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, हनुमानगढ़ी इलाके के दो युवकों पर FIR दर्ज
Nityanand Rai
'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय
Bettiah news
बेतिया GMCH मारपीट मामला: पीड़ित विशाल राज आया सामने, डॉक्टरों पर दर्ज कराई प्राथमिकी
Jharkhand news
झारखंड में ओवैसी की पार्टी को मिली मजबूती, पूर्व विधायक अकील अख्तर AIMIM में शामिल
Ranji trophy
Ranji Trophy: बिहार ने मणिपुर को दी करारी शिकस्त, एलीट ग्रुप में की वापसी
Bihar News
Bihar News: गणतंत्र दिवस पर परिवहन विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार
Patna NEET Student Death Case
पटना नीट छात्रा मामला: गर्दनीबाग अस्पताल में 6 संदिग्धों का हुआ DNA टेस्ट
UGC Guidelines
कम मेरिट के सिर पर नाचने से लेकर Presumption of guilt तक,क्या गूंजेगी सवर्णों की चीख