घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर

Bihar News: बिहार के नवादा जिले से एक बेहद चिंताजनक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. यह घटना नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत फल्गु गांव की है. पारिवारिक तनाव और आपसी कहासुनी के बीच उठाया गया यह कदम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसी दौरान बेटे और पिता के बीच भी बहस हो गई. गुस्से में बेटे द्वारा कही गई एक बात से आहत होकर युवक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना के कुछ ही देर बाद युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे आनन-फानन में नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक की हालत को गंभीर बताते हुए उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों के अनुसार, घायल युवक की पहचान फल्गु गांव निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है, परिजन मन्नू यादव ने बताया कि अनिल ने घर में रखी विक्टर नामक दवा का सेवन कर लिया था. यह दवा एक सिस्टमिक कीटनाशक है, जिसका उपयोग फसलों में कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है और इसमें इमिडाक्लोप्रिड तकनीक का प्रयोग होता है.

परिजन जहर की दवा का पैकेट भी अस्पताल लेकर पहुंचे, जिससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिली. डॉक्टरों का कहना है कि अनिल का इलाज पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. परिजनों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी-सी बात पर अनिल इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठा लेगा. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक संवाद और मानसिक संतुलन के महत्व को उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा