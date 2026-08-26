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गृह रक्षा वाहिनी पेपर लीक: नवादा की शिक्षिका बीआरसी से गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र से वायरल हुआ था प्रश्नपत्र

Home Guard Corps Paper Leak: नवादा पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है. शिक्षिका पर आरोप है कि उसने गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक पद पर बहाली के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्नपत्र वायरल किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:51 PM IST
गृह रक्षा वाहिनी पेपर लीक: नवादा की शिक्षिका बीआरसी से गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र से वायरल हुआ था प्रश्नपत्र
Image Credit: गृह रक्षा वाहिनी पेपर लीक: नवादा की शिक्षिका बीआरसी से गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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