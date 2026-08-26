/गृह रक्षा वाहिनी पेपर लीक: नवादा की शिक्षिका बीआरसी से गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र से वायरल हुआ था प्रश्नपत्र

राज्य चुनें
गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक पद पर बहाली के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्नपत्र वायरल होने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिक्षिका की पहचान नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र के देव बिगहा गांव निवासी चंद्रशेखर कुमार की पत्नी अंजू रानी के रूप में हुई है. वह नारदीगंज के मध्य विद्यालय दोहड़ा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें गोविंदपुर स्थित बीआरसी से गिरफ्तार किया गया.
बताया गया कि 12 जून को नवादा में गृह रक्षा वाहिनी की अधिनायक लिपिक परीक्षा का प्रश्नपत्र वायरल हुआ था. जांच के दौरान प्रश्नपत्र के परीक्षा केंद्र से वायरल होने की बात सामने आई. मामले में स्टेटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक के आवेदन पर नगर थाने में बिहार परीक्षा अधिनियम एवं आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस गिरफ्तार शिक्षिका से पूछताछ कर मामले में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
पटना में छात्रों का प्रदर्शन
ध्यान दीजिएगा कि बिहार की राजधानी पटना में छात्र पेपर लीक मामले और धंधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गर्दनीबाग में छात्र धरने पर बैठे हैं. वहीं, 25 अगस्त, 2026 को छात्रों ने महाअंदोलन के तहत मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए.
तेजस्वी यादव ने लाठीचार्ज में घायल छात्रों से अस्तपाल में मुलाकात की
बता दें कि तेजस्वी यादव ने पटना में लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में घायल छात्रों से अस्तपाल में मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भर्ती घायलों का घंटों तक उपचार भी नहीं किया गया. देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले सबसे नौजवान प्रदेश बिहार में छात्रों और युवाओं का भविष्य मोदी एंड कंपनी द्वारा बेरहमी से रौंदा जा रहा है. अपने हक-अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं. पुलिस कार्रवाई को लेकर एक्सीडेंटल सीएम सम्राट चौधरी को तुरंत छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा