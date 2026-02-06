Nawada News: नवादा में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, ओवरटेक के चक्कर में 15 फीट नीचे गिरा ट्रक, चालक फरार

Nawada News: नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पुल के पास नवादा से नारदीगंज जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से करीब 15 फीट नीचे गिर गया. ट्रक पूरी तरह पलट गया, चालक हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक पुल के नीचे गिर गया. हादसे से महज चंद मिनट पहले ही एक बाइक पर सवार एक छोटे बच्चे उसी पुल से गुजर रहे थे. तभी ट्रक ने तेजी से ओवरटेक किया और आगे बढ़ते ही पुल पर से नीचे जा गिरा. लेकिन हादसे की तेज आवाज और मलबे की आहट सुनकर आस पास के ग्रामीण डर गए.

ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

एक प्रत्यक्षदर्शी नवीन कुमार ने कहा कि ट्रक मेरे सामने से गुजरा था और ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक पुल के नीचे गिर गया. वही ट्रक चालक अपना तरफ का गेट खोलकर फरार हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक का मालिक नालंदा जिले का निवासी है, जिसे सूचना दे दी गई है. नारदीगंज थाना प्रभारी आदित्य कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: Bhagalpur News: ताड़ी के चंद रुपयों के लिए युवक की चाकू गोदकर ले ली जान

Add Zee News as a Preferred Source

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों, ओवर स्पीड, लापरवाही या पुल की खराब स्थिति की गहन पड़ताल कर रही है. यह घटना बिहार के ग्रामीण इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों खतरे को एक बार फिर उजागर करती है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!