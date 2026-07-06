/नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात: बालू में दबी मिली विवाहिता की लाश, कुत्तों के नोचने पर हुआ खुलासा

मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप

मायके वालों ने बताया कि 2 जुलाई को विवाद की सूचना मिलने पर जब वे धोबघटी पहुंचे तो घर पर ताला लगा था, जबकि अंदर पंखा चल रहा था. प्रमिला का कुछ पता नहीं चला. इसके बाद 4 जुलाई को अकबरपुर थाने में प्रमिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही प्रमिला को प्रताड़ित किया जाता था. मृतका की मां मुन्ना देवी ने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी को मारकर बालू में गाड़ दिया गया. वहीं, पुलिस ने मामले में पति शंकर कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. शंकर कुमार फिलहाल फरार बताया है. फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.