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नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात: बालू में दबी मिली विवाहिता की लाश, कुत्तों के नोचने पर हुआ खुलासा

Nawada News: नवादा के सिरदला में धनंजय नदी की रेत में प्रमिला देवी का शव दबा हुआ मिला. कुत्तों के खोदने पर यह बात सामने आई. उनके पति समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:50 PM IST
नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात: बालू में दबी मिली विवाहिता की लाश, कुत्तों के नोचने पर हुआ खुलासा
Image Credit: नवादा क्राइम न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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