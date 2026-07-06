/नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात: बालू में दबी मिली विवाहिता की लाश, कुत्तों के नोचने पर हुआ खुलासा

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नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. धनारजय नदी की बालू में दबी एक विवाहिता की लाश मिली है. कुत्तों द्वारा बालू नोचे जाने के बाद शव का खुलासा हुआ. घटना राजन पंचायत के पैक्स गोदाम के समीप बैजनाथपुर और राजन गांव के बीच की है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, कुछ लोग शौच के लिए नदी किनारे गए थे. उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते एक जगह बालू नोच रहे थे और आपस में लड़ रहे थे. शक होने पर पास जाकर देखा तो बालू के नीचे एक महिला का चेहरा दबा था. शव से तेज दुर्गंध आ रही थी. ग्रामीणों ने तुरंत सिरदला पुलिस को सूचना दी.
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
सूचना पर सिरदला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अकबरपुर थाना, रजौली SDPO गुलशन कुमार और नवादा से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव को बालू से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला कि शव करीब 4 दिन से बालू में दबा था. लाश में सड़न शुरू हो गई थी. मृतका की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के धोबघटी गांव निवासी 30 वर्षीय प्रमिला देवी के रूप में हुई है. प्रमिला की शादी करीब 10 साल पहले शंकर कुमार से हुई थी. यह प्रमिला की दूसरी शादी थी. उनका 6 साल का बेटा आदर्श कुमार भी है.
मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप
मायके वालों ने बताया कि 2 जुलाई को विवाद की सूचना मिलने पर जब वे धोबघटी पहुंचे तो घर पर ताला लगा था, जबकि अंदर पंखा चल रहा था. प्रमिला का कुछ पता नहीं चला. इसके बाद 4 जुलाई को अकबरपुर थाने में प्रमिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही प्रमिला को प्रताड़ित किया जाता था. मृतका की मां मुन्ना देवी ने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी को मारकर बालू में गाड़ दिया गया. वहीं, पुलिस ने मामले में पति शंकर कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. शंकर कुमार फिलहाल फरार बताया है. फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा