Nawada News: महादलित टोला में अंधाधुंध फायरिंग, आधा दर्जन गाड़ी क्षतिग्रस्त, मौके से कई खोखे बरामद
Nawada News: नवादा जिले के मंजौर गांव के महादलित टोला में वर्चस्व की लड़ाई में भारी बवाल हो गया है. बताया जा रहा है कि महादलित टोला में दबगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है. इसके अलावा वहां आधा दर्जन गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:49 PM IST

नवादा के महादलित टोला में अंधाधुंध फायरिंग
नवादा के महादलित टोला में अंधाधुंध फायरिंग

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के मंजौर गांव के महादलित टोला में वर्चस्व को लेकर जमकर बवाल हुआ है. आधा दर्जन गाड़ियों का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. वहां जमकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है. ग्रामीण विनोद चौधरी के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि वह दुकान बंद करके घर जा रहे थे, इसी दौरान कुछ दबंग युवकों हथियार दिखाकर मारपीट किया और रुपया को छीन लिया, जब विरोध किया गया तो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया.

यह भी पढ़ें: फर्जी ID से अश्लील वीडियो वायरल कर रहा पति, पत्नी ने साइबर उत्पीड़न का लगाया आरोप

यह विवाद रात से शुरू हुआ और सुबह होते ही पूरा बबाल हो गया. महादलित टोला पहुंचे दबंगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया, जिसमें जनप्रतिनिधि गांव के सरपंच की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया. वहीं नेवी में एक जवान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया. अग्निशमन विभाग में तैनात जवान की गाड़ी सहित गांव में लगे अन्य गाड़ियों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. इसी दौरान एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें तीन राउंड गोली फायरिंग करने की आवाज भी सुनाई देती है, जहां वीडियो में कुछ ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि फायरिंग कर रहा है. 

इस विवाद में सुबह होते-होते दो पक्षों के बीच जबरदस्त तनाव हो गया. महादलित परिवार के द्वारा गोलीबारी की घटना को लेकर मंजौर गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है. स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर डीएसपी राकेश कुमार भास्कर थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा की देखरेख में पुलिस बड़े पैमाने पर उतर गया है. घटना के बाद गांव के आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम को हटाया गया. वहीं महादलित के लोगों के द्वारा कहा गया कि हम महादलितों पर कुछ दबंगों के द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है. 

हमलोगों को परेशान किया जा रहा है. दो दिन पहले भी गांव के एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया था, गरीब परिवार को सताने का काम दबंग के द्वारा की जा रही है. डीएसपी के द्वारा कहा गया कि पूरे मामला की जांच की जा रही है. इस मामला में गोली चलने की बात सामने आई है, जो भी लोग इस मामला में दोषी होंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, हालांकि अन्य पक्ष से बात करने की कोशिश की है, गांव गए लेकिन किसी ने बात नहीं किया.

इनपुट- यशवन्त सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

