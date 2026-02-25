Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada News: संबंध बनाने से किया इनकार तो युवती का काट दिया पैर, इंस्टाग्राम प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर की दरिंदगी

Nawada News: नवादा में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती का अंजाम खतरनाक निकला. पहले प्रेमी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया और संबंध बनाने को कहा. जब युवती ने मना किया तो प्रेमी ने धारदार हथियार से वार कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:12 PM IST

Nawada News: नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक युवती के लिए भारी पड़ गई. मंगलवार (24 फरवरी) देर रात प्रेमी ने युवती को जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गया. जबरन संबंध बनाने से इनकार करने पर युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसका दाहिना पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजनों ने बुधवार (25 फरवरी) को घायल युवती को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. 

छोटू यादव से इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती
ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. नीतीश कुमार ने बताया कि युवती के दाहिने पैर की दो हड्डियां टूट गई हैं और उसे काफी रक्तस्राव हुआ है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे पावापुरी रेफर कर दिया गया है. युवती ने बताया कि उस पर टांगी से हमला किया गया था. पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि करीब आठ माह पहले उसकी दोस्ती अकबरपुर थाना क्षेत्र के देवरा गांव के छोटू यादव से इंस्टाग्राम पर हुई थी. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. बीते 12 फरवरी को मुलाकात के दौरान युवक ने युवती का कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था, जिसका इस्तेमाल वह ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था.

झांसा देकर मिलने के लिए बुलाया
युवती के अनुसार, मंगलवार शाम को छोटू यादव ने उसे प्यार का झांसा देकर मिलने बुलाया और नवादा की ओर एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां पहले से उसके कुछ दोस्त मौजूद थे. प्रेमी और उसके दोस्तों ने युवती पर जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया, तो उन लोगों ने टांगी और अन्य धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया. हमले में युवती का दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और अत्यधिक खून बहने लगा. घटना की सूचना पीड़ित परिजनों द्वारा पुलिस को दे दी गई है. इस संबंध में थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रणजीत कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

