Ayatollah Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का बिहार से था कनेक्शन, जानें कैसे खामेनेई नाम पड़ा?

Ayatollah Khamenei Bihar Connection: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं. ईरान की ओर से खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट की मुताबिक, खामेनेई जब एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर बैठक कर रहे थे, तभी अमेरिका और इजरायल की ओर से वहां पर एयर स्ट्राइक की गई. इसमें खामेनेई समेत ईरानी सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी मारे गए है. खामेनेई की मौत पर भारत में भी एक बड़ा तबका मातम मना रहा है. माना जाता है कि खामेनेई के पूर्वज बिहार के रहने वाले थे.

बिहार के नवादा जिले से है संबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयातुल्ला अली खामनेई खुद ईरान के मशहद में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी परिवारिक जड़ें बिहार से जुड़ती हैं. कहा जाता है कि अयातुल्ला खामनेई के पूर्वज मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे. उनके परदादा सैयद मोहम्मद तफरेषी, बिहार में रहते थे. 18वीं या 19वीं शताब्दी के दौरान, उनके पूर्वज भारत से वापस ईरान चले गए थे और वहीं बस गए थे. इसी कारण उनके नाम के साथ 'खामनेई' उपनाम जुड़ा.

खामेनेई के गुरु खुमैनी का बाराबंकी से कनेक्शन

वहीं खामेनेई के गुरु अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कनेक्शन बताया जा रहा है. कहा जाता है कि खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में हुआ था, जो शिया मुस्लिम विद्वानों का एक मुख्य केंद्र था. 18वीं शताब्दी के अंत में वह ईरान से भारत आए थे. उनकी भारत आगमन का उद्देश्य शिया धर्म का प्रचार-प्रसार माना जाता है, क्योंकि उस समय लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में ईरानी शिया विद्वानों का आगमन हुआ और उन्हें नवाबों द्वारा संरक्षण मिला.