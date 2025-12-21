आलू के लिए वसूली पड़ी महंगी, एसपी ने 11 होमगार्ड्स को किया सस्पेंड

Nawada Latest News: नवादा में 11 गृहरक्षकों को एसपी ने निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई आलू लदे वाहन के चालक से गृहरक्षकों की तरफ से दुर्व्यवहार और जबरन आलू मांगने के मामले हुई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी जांच के बाद एसपी ने यह एक्शन लिया.
Nawada News: नवादा जिले में 11 गृहरक्षकों (Home Guards) को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई रजौली चेकपोस्ट पर एक आलू लदे वाहन के चालक से बदसलूकी और जबरन आलू मांगने के मामले में की गई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
पुलिस अधीक्षक, नवादा अभिनव धीमान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात गृहरक्षकों ने चालक से जबरन आलू की मांग की और उसे परेशान किया. जब चालक ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो गृहरक्षकों ने उसके साथ धक्का-मुक्की भी की. इसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया.
वायरल वीडियो की जांच पुलिस निरीक्षक, रजौली अंचल, नवादा की तरफ से रजौली थाना अन्तर्गत चितरकोली पोस्ट पर जाकर की गई. जांच में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि घटना में शामिल सभी गृहरक्षक दोषी थे.
वीडियो वायरल होने पर 11 होमगार्ड्स सस्पेंड
जांच में दोषी पाए गए गृहरक्षकों के नाम शीतल कुमार (सिपाही संख्या-1796), ईश्वरी प्रसाद (सिपाही संख्या-1927), जवाहर प्रसाद (सिपाही संख्या-1991), कन्हैया कुमार (सिपाही संख्या-191910), अतीश कुमार (सिपाही संख्या-191735), रघुनन्दन प्रसाद (सिपाही संख्या-1822), महेश कुमार (सिपाही संख्या-191760), रणधीर कुमार (सिपाही संख्या-191854), सुधीर कुमार (सिपाही संख्या-191845), श्री यादव (सिपाही संख्या-2012) और मनोज कुमार (सिपाही संख्या-191961) हैं.
जांच रिपोर्ट से यह सामने आया कि इन सभी गृहरक्षकों ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया. अनुशासनहीन और अमर्यादित आचरण प्रदर्शित किया. पुलिस अधीक्षक ने सभी दोषी गृहरक्षकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी.
इन तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिला पदाधिकारी, रवि प्रकाश ने बिहार गृहरक्षक नियमावली, 1953 के नियम-16 (1) (v) के तहत सभी 11 गृहरक्षकों को निलंबित करने और अगले आदेश तक उन्हें कर्तव्य से वंचित रखने का आदेश दिया है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही, अवैध वसूली या आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
