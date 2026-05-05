'भाई 5 हजार दे दो, नहीं तो मेरी...', शादी के 3 साल बाद हो गई खुशबू की मौत, घटना आंख में आंसू और मन में क्रोध ला देगा

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के रजौली में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 30 वर्षीय खुशबू कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. शादी के बाद से दहेज को लेकर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं. पुलिस ने पति समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
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Nawada News: बिहार के नवादा जिले से दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. रजौली प्रखंड के डुमरकोल गांव में 30 वर्षीय खुशबू कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सबसे दुखद बात यह है कि इस घटना में डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची ने अपनी मां को खो दिया, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है.
परिजनों के अनुसार, खुशबू कुमारी की शादी वर्ष 2023 में गया जिले के टनकूपा में हुई थी. शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. रविवार देर शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई. परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ही खुशबू की हत्या की गई है.
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मृतका के भाई साहिल कुमार ने रजौली थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है. साहिल ने बताया कि घटना से पहले रात करीब 10 बजे खुशबू ने फोन कर रोते हुए 5 हजार रुपये मांगे थे और अपनी जान को खतरा बताया था. परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते मदद मिल जाती, तो शायद खुशबू की जान बचाई जा सकती थी.
इस मामले में रजौली थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने खुशबू के पति रोहित कुमार, सास, ससुर, ननद और देवर को आरोपी बनाया है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. यह घटना समाज में दहेज प्रथा के खतरनाक और घातक परिणामों को एक बार फिर उजागर करती है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा