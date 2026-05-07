नवादा में शराब माफिया की गुंडागर्दी, छापेमारी करने गई पुलिस पर छतों से बरसाए पत्थर

बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहाँ शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. बिरनावा गांव में जब पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुँची, तो उन पर जमकर पत्थर बरसाए गए.

नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के बिरनावा गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही है. इस जानकारी पर काशीचक थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में एक टीम गांव पहुँची. पुलिस जैसे ही शराब भठ्ठियों के पास पहुँची, शराब माफिया और उनके समर्थकों ने छतों पर चढ़कर अचानक पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे.

इस हिंसक पथराव में पुलिस टीम के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में तीन सब-इंस्पेक्टर (एसआई) दीप सिन्हा, कुणाल कुमार और बालेश्वर दास शामिल हैं. इनके अलावा दो सिपाही और एक चौकीदार को भी चोटें आई हैं. घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि माफिया किस कदर निडर होकर कानून को हाथ में ले रहे हैं.

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हमले के बाद पुलिस पीछे नहीं हटी और थाना प्रभारी गौतम कुमार की देखरेख में जवाबी कार्रवाई की गई. पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, जिनमें टोटो मांझी, बिजली मांझी, प्रमोद मांझी और शीला देवी जैसे नाम प्रमुख हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे कानून के अनुसार न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग पहले भी शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं.