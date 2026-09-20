/राजधानी पटना, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में शराब की खेप बरामद

बाढ़: 36 घंटे से लापता युवक का गंगा किनारे मिला शव

बाढ़ अनुमंडल के मरांची गांव निवासी रामप्रवेश सिंह का शव गंगा के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हंगामा मच गया. रामप्रवेश गाय-भैंस की खरीद-बिक्री का काम करते थे और शुक्रवार शाम इसी सिलसिले में रामपुर डुमरा गांव गए थे. देर रात तक जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों ने आरोप लगाया कि अत्यधिक शराब पिलाकर उनकी हत्या की गई है. मरांची थाने में चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसकी निशानदेही पर गंगा किनारे एक गड्ढे से शव बरामद किया गया. मृतक का सिर ईंट-पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था. फिलहाल मरांची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.