/राजधानी पटना, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में शराब की खेप बरामद

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बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी कई जिलों से शराब पकड़े जाने की खबरें सामने आती रहती है. नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 160 लीटर अवैध विदेशी शराब और बीयर बरामद की है. यह कार्रवाई थाली थाना क्षेत्र के हरला बेला गांव के समीप की गई. बताया गया कि उत्पाद विभाग की टीम को शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एक संदिग्ध सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो को रोकने का प्रयास किया.
पुलिस को पीछे आते देख चालक तेज गति से भागने लगा, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. उत्पाद विभाग की टीम ने बोलेरो की तलाशी ली, जिससे 160 लीटर विदेशी शराब और बीयर बरामद हुई. जब्त बोलेरो को उत्पाद थाना लाया गया है. वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर फरार चालक की पहचान की जा रही है और अज्ञात चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
कैमूर: चेकपोस्ट पर भारी मात्रा में शराब जब्त, एक गिरफ्तार
कैमूर जिले के बिहार-उत्तर प्रदेश चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की है. जी मीडिया से खास बातचीत में चेकपोस्ट के प्रभारी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपये आंकी जा रही है. कुल 592 पेटियों में 5310 लीटर शराब पाई गई, जो चंडीगढ़ से सुपौल ले जाई जा रही थी. उत्पाद विभाग की पुलिस ने मौके से ट्रक चालक अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है.
सीतामढ़ी: मीट हाउस की आड़ में शराब बिक्री का भंडाफोड़
सीतामढ़ी शहर के सोनापट्टी इलाके में शनिवार की देर शाम नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 'जायसवाल मीट हाउस' में अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने के मामले का खुलासा किया है. मारवाड़ी मिडिल स्कूल के सामने स्थित इस मीट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर शराब पीते हुए मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि मीट की आड़ में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है. सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने छापेमारी की, जहां मैनेजर संजीव कुमार के साथ पांच ग्राहकों को शराब का सेवन करते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया. पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जायसवाल मीट हाउस को सील कर दिया है.
बाढ़: 36 घंटे से लापता युवक का गंगा किनारे मिला शव
बाढ़ अनुमंडल के मरांची गांव निवासी रामप्रवेश सिंह का शव गंगा के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हंगामा मच गया. रामप्रवेश गाय-भैंस की खरीद-बिक्री का काम करते थे और शुक्रवार शाम इसी सिलसिले में रामपुर डुमरा गांव गए थे. देर रात तक जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों ने आरोप लगाया कि अत्यधिक शराब पिलाकर उनकी हत्या की गई है. मरांची थाने में चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसकी निशानदेही पर गंगा किनारे एक गड्ढे से शव बरामद किया गया. मृतक का सिर ईंट-पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था. फिलहाल मरांची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
गया: खुलेआम देसी शराब बेचने का वीडियो वायरल
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल और भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में बिहार की शराबबंदी पर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में निग्मा मोनेस्ट्री के पास खुलेआम देसी शराब बेचे जाने का दावा किया जा रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि एक महिला और एक युवती खुलेआम देसी शराब बेच रही हैं और कुछ लोग वहां शराब पीने के लिए जुटे हुए हैं. जैसे ही शराब बेच रही महिला की नजर कैमरे पर पड़ी, वह जल्दबाजी में बोतलों को छिपाने लगी. हालांकि, इस वायरल वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है. लोग प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
मसौढ़ी: वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी से 100 लीटर शराब बरामद
मसौढ़ी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से 100 लीटर शराब जब्त की है. शनिवार की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ धंधेबाज शराब लेकर पटना की तरफ जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने नेवा मोड़ के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग को देखकर एक स्कूटी सवार वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया. पीपरा थाना एसएचओ प्रिंस कुमार ने बताया कि स्कूटी की तलाशी लेने पर 100 लीटर शराब बरामद हुई. आरोपी बेहरावा चकिया का रहने वाला है.