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राजधानी पटना, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में शराब की खेप बरामद

राजधानी पटना, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में शराब की खेप बरामद की गई है. वहीं, बाढ़ अनुमंडल के मरांची गांव निवासी रामप्रवेश सिंह का शव गंगा के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हंगामा मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि शराब पिलाकर उनकी हत्या की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:04 PM IST
राजधानी पटना, कैमूर, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में शराब की खेप बरामद
Image Credit: बिहार के जिलों में शराब की खेप बरामद (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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