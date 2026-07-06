/महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानीः बदमाशों ने सामान और नकदी के साथ युवक के कपड़े भी लूटे

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Mahabodhi Express: दिल्ली से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने नवादा आ रहे एक युवक महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया. बदमाशों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर दिया और उसका बैग, मोबाइल, नकदी समेत सारा सामान लूट लिया. यहां तक कि उसके कपड़े भी उतार लिए. युवक की पहचान नवादा निवासी निवास कुमार के रूप में हुई है. वह दिल्ली में नौकरी करते हैं और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने घर लौट रहे थे.
निवास की पत्नी कंचन ने बताया कि मुगलसराय पहुंचने से करीब 15 मिनट पहले उनकी पति से आखिरी बार बात हुई थी. उन्होंने बताया था कि ट्रेन जल्द ही मुगलसराय पहुंचने वाली है और वहां पहुंचकर दोबारा फोन करेंगे. इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद बात नहीं हो सकी. ट्रेन का ऑनलाइन स्टेटस देखने पर जब पता चला कि ट्रेन गया पार कर चुकी है और पति का कोई पता नहीं है, तो परिवार की चिंता बढ़ गई.
कुछ घंटों बाद कंचन को लखीसराय से फोन आया. सूचना मिली कि महाबोधि एक्सप्रेस के एक कोच में एक युवक अचेत अवस्था में मिला है. रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे ट्रेन से उतारा गया. उस समय उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे. परिजन तुरंत लखीसराय पहुंचे और उसे इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लेकर आए. कंचन के अनुसार बदमाश बैग, मोबाइल, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए.
नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि युवक को नशीला पदार्थ दिया गया था. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है. उसे 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. उधर, रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि मुगलसराय और बक्सर के बीच किसी स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह ट्रेन में चढ़ा और वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित के पूरी तरह होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा