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महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानीः बदमाशों ने सामान और नकदी के साथ युवक के कपड़े भी लूटे

Nawada News: दिल्ली से नवादा आ रहे युवक को महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानी गिरोह ने निशाना बनाया. बदमाशों ने युवक को अचेत कर बैग, मोबाइल, नकदी और कपड़े तक लूट लिए. युवक लखीसराय स्टेशन पर अचेत अवस्था में मिला.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 06, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:27 AM IST
महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानीः बदमाशों ने सामान और नकदी के साथ युवक के कपड़े भी लूटे
Image Credit: महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानीः बदमाशों ने सामान और नकदी के साथ युवक के कपड़े भी लूटेSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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