/महाबोधि एक्सप्रेस में नशाखुरानीः बदमाशों ने सामान और नकदी के साथ युवक के कपड़े भी लूटे

नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि युवक को नशीला पदार्थ दिया गया था. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है. उसे 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. उधर, रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि मुगलसराय और बक्सर के बीच किसी स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह ट्रेन में चढ़ा और वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित के पूरी तरह होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.