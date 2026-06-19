/नवादा में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 54 लाख से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

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नवादा जिला पुलिस ने शुक्रवार को साइबर अपराध के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाय और सिमरी गांवों से चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 54 लाख 84 हजार रुपये नकद, सोना, चांदी, लैपटॉप और स्मार्टफोन सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है. नवादा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान ने एक प्रेस वार्ता में इसकी पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साइबर थाना कांड संख्या-61/26 दिनांक 19.06.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को विशेष छापेमारी कर इन शातिर अपराधियों को पकड़ा. इस टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष मो. शाहनवाज अख्तर साइबर थाना ने किया, जिसमें स्वाट (SWAT) टीम ने भी मुख्य रूप से सहयोग दिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में नीतीश कुमार (24 वर्ष), राहुल कुमार उर्फ बिल्ला (21 वर्ष), प्रिंस कुमार (24 वर्ष) और सनित कुमार (20 वर्ष) शामिल हैं. इन सभी के पास से भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस और अवैध संपत्ति जब्त की गई है.
गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त करते थे. इसके बाद क्रेडिट कार्ड धारकों को फोन कर "कार्ड अपडेट" करने का बहाना बनाकर उनके कार्ड का एक्सेस ले लेते थे. इस एक्सेस का उपयोग वे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते थे. आरोपियों ने हेल्थ कार्ड बनाने और लोन देने के नाम पर भी लोगों से ठगी की बात कबूली है. बरामदगी में 54,84,000 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 8 स्मार्टफोन, 406 ग्राम सोना और 1,646 ग्राम चांदी शामिल है. पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की छानबीन शुरू कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई से जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों में दहशत का माहौल है.