/नवादा में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 54 लाख से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त करते थे. इसके बाद क्रेडिट कार्ड धारकों को फोन कर "कार्ड अपडेट" करने का बहाना बनाकर उनके कार्ड का एक्सेस ले लेते थे. इस एक्सेस का उपयोग वे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते थे. आरोपियों ने हेल्थ कार्ड बनाने और लोन देने के नाम पर भी लोगों से ठगी की बात कबूली है. बरामदगी में 54,84,000 रुपये नकद, 2 लैपटॉप, 8 स्मार्टफोन, 406 ग्राम सोना और 1,646 ग्राम चांदी शामिल है. पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की छानबीन शुरू कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई से जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों में दहशत का माहौल है.