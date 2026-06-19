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नवादा में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 54 लाख से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना अंतर्गत चकवाय और सिमरी गांवों में एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर गठित एसआईटी और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी छापेमारी की है. इस कार्रवाई में पुलिस ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:18 PM IST
नवादा में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 54 लाख से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद
Image Credit: नवादा में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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