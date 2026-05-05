नवादा में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, लोन के नाम पर फंसाने वाले चार शातिर गिरफ्तार

नवादा पुलिस ने वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी ग्राहकों का डेटा इस्तेमाल कर बजाज और धनी फाइनेंस जैसी कंपनियों के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे.
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नवादा जिले में साइबर अपराधियों का आतंक खत्म करने के लिए पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है. पुलिस कप्तान (एसपी) अभिनव धीमान के आदेश पर वारिसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने एक खास टीम बनाई थी. इस टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर चैनपुरा विकास ईंट भट्ठा और नारोमुरार दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी की. पुलिस ने घेराबंदी करके चार शातिर अपराधियों को दबोच लिया. इनके पास से पुलिस को 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ग्राहकों की जानकारी वाले कागज और एक फिंगरप्रिंट मशीन मिली है.
पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ी कंपनियों के नाम का सहारा लेते थे. ये लोग बजाज फाइनेंस और धनी फाइनेंस जैसी नामी कंपनियों से सस्ता लोन दिलाने का लालच देते थे. इनके पास पहले से ही बहुत सारे ग्राहकों का डेटा होता था. वे इन नंबरों पर फोन करते थे और उन्हें कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ठग लेते थे. फिंगरप्रिंट मशीन का इस्तेमाल भी वे गलत तरीके से पैसे निकालने के लिए करते थे.
पकड़े गए अपराधियों में दो नवादा के और दो नालंदा जिले के रहने वाले हैं. नवादा के वारिसलीगंज निवासी पिंटू कुमार यादव और सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, नालंदा के कतरीसराय से अंकित कुमार और सौरव कुमार को पकड़ा गया है. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ वारिसलीगंज थाना में कांड संख्या 309/26 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट (IT Act) की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.
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पुलिस ने इस कार्रवाई के साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है. किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपनी निजी जानकारी या बैंक की डिटेल न दें. अगर कोई आपको फोन करके बहुत कम ब्याज पर या बिना कागजात के लोन दिलाने की बात कहे, तो सावधान हो जाएं क्योंकि यह साइबर ठग हो सकते हैं. नवादा पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने में जुटी है ताकि इस तरह की ठगी को पूरी तरह रोका जा सके.