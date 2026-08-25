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नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार

Nawada Cyber Crime: नवादा के वारिसलीगंज में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की. ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 7 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:50 PM IST
नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार
Image Credit: नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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