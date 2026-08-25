/नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार

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Nawada Cyber Crime: नवादा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 7 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के सख्त निर्देश पर गठित विशेष टीम ने की.
पहली कार्रवाई चकवाय से गौसपुर रोड के पास स्थित एक बगीचे में हुई, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को 6 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया. दूसरी कार्रवाई चैनपुरा स्थित बजरंगबली मंदिर के पास बगीचे में की गई, जहां घेराबंदी कर 2 साइबर ठगों को 7 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया. वहीं, तीसरी कार्रवाई चकवाय के मीर बिगहा ईंट भट्ठे के पास हुई, जहां से 2 अपराधियों को 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया.
इस मामले का खुलासा SDPO सुजय विद्यार्थी और थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया. पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस समेत अन्य बड़ी कंपनियों के नाम पर लोगों को ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देते थे. इसके बाद भोले-भाले लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो जैसे दस्तावेज लेकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते थे और रकम लेने के बाद अपना मोबाइल बंद कर फरार हो जाते थे.
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गौरव कुमार, शुभम कुमार, कन्हैया कुमार, संतु कुमार, सौरभ कुमार, साहिल कुमार और सचिन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 613/26 दर्ज किया है. सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा