/नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार

इस मामले का खुलासा SDPO सुजय विद्यार्थी और थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया. पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस समेत अन्य बड़ी कंपनियों के नाम पर लोगों को ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देते थे. इसके बाद भोले-भाले लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो जैसे दस्तावेज लेकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते थे और रकम लेने के बाद अपना मोबाइल बंद कर फरार हो जाते थे.