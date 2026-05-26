मरीजों का इलाज करने वाले खुद असुरक्षित! नवादा के अस्पताल में जर्जर छत गिरने से स्वास्थ्यकर्मी चोटिल

Nawada News: नवादा जिले के कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया. अस्पताल की इमारत की जर्जर छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उस समय आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात ANM सुनीता कुमारी घायल हो गईं. जब यह घटना हुई, तब सुनीता कुमारी अपनी आपातकालीन ड्यूटी निभा रही थीं. उन्हें छत से गिरे मलबे से चोटें आईं, हालांकि वे गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बच गईं.

प्लास्टर और छोटा-मोटा मलबा गिरता रहता है

इस घटना के बाद PHC में अफरा-तफरी मच गई और घायल ANM का इलाज वहीं परिसर में किया गया. बताया जा रहा है कि अस्पताल की इमारत की छत बहुत ही जर्जर हालत में है. छत से अक्सर प्लास्टर और छोटा-मोटा मलबा गिरता रहता है, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों और मरीजों, दोनों की सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहता है. इस घटना के बाद, स्वास्थ्यकर्मियों और स्थानीय निवासियों ने अस्पताल की इमारत की तत्काल मरम्मत की मांग की है.

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उनका कहना है कि जन-प्रतिनिधि और अधिकारी इस स्थिति से अवगत हैं, फिर भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में कोई बड़ी त्रासदी घटित हो सकती है. यह घटना स्वास्थ्य-सेवा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां मरीजों का इलाज करने के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य-कर्मी ही स्वयं सुरक्षित नहीं हैं.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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