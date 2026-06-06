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5 लाख तिलक...बाइक...कूलर और फ्रीज से भी नहीं भरा मन, मांग पूरी न होने पर विवाहिता का घोंटा गला

Nawada Crime News: नवादा में दहेज के लिए हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि 5 लाख तिलक, बाइक, गहने के बाद भी कूलर-फ्रीज-रुपए मांगे. ये सामान नहीं देने पर ससुराल वालों ने गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 06, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:55 AM IST
5 लाख तिलक...बाइक...कूलर और फ्रीज से भी नहीं भरा मन, मांग पूरी न होने पर विवाहिता का घोंटा गला
Image Credit: नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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