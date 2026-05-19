'तुम सुंदर नहीं हो, AC लेकर आओ', निक्की कुमारी का फांसी के फंदे लटका मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पथरा इंग्लिश गांव में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है. पुलिस ने शव बरामद कर लिया है. मृतक की पहचान गौतम सिंह की 27 वर्षीय पत्नी निक्की कुमारी के रूप में हुई है. निक्की के भाई विकास राज ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. विकास के अनुसार, निक्की की शादी धूमधाम से हुई थी और दहेज में मांगी गई सभी चीजें दी गई थीं.

विकास ने बताया कि शादी के एक साल बाद ही ससुराल वालों ने निक्की की सुंदरता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उसे प्रताड़ित करने लगे. पति ने फोन पर कभी पैसे तो कभी गाड़ी की मांग करता था. परिवार ने गौतम कुमार को बुलेट गाड़ी भी खरीद कर दी थी.

मृतक के भाई ने बताया कि हाल ही में ससुराल वाले एयर कंडीशनर (AC) की मांग कर रहे थे, जिसे देने से परिवार ने इनकार कर दिया. इसके बाद निक्की को और अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा. रविवार को इस मामले में एक बैठक हुई थी, जिसमें समझौता कराया गया था. सोमवार रात को परिवार को सूचना मिली कि निक्की की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है.

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विकास राज ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या दहेज के कारण की गई है. निक्की के पति गौतम कुमार दिल्ली में काम करते हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि वे घटनास्थल पर पहुंचकर हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि आवेदन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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