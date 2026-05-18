Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3221524
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

ककोलत जलप्रपात पर उमड़ा जनसैलाब, भयंकर गर्मी के बीच बेकाबू हुई भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं

बिहार के नवादा जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात पर भीषण गर्मी के कारण क्षमता से अधिक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. वन विभाग द्वारा बिना किसी सीमा के अत्यधिक टिकट बेचने के कारण मुख्य कुंड क्षेत्र पूरी तरह भर गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रजौली के एसडीओ स्वतंत्र कुमार सुमन ने वन विभाग के साथ बैठक बुलाकर एंट्री सीमित करने और सुरक्षा बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 05:00 PM IST

Trending Photos

ककोलत जलप्रपात पर उमड़ा जनसैलाब
ककोलत जलप्रपात पर उमड़ा जनसैलाब

Kakolat Waterfall Nawada News: बिहार के नवादा जिले में स्थित मशहूर और खूबसूरत ककोलत जलप्रपात से इस समय सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण इस जलप्रपात पर ठंडे-ठंडे पानी में नहाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. ककोलत के मुख्य कुंड में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहाँ अब पैर रखने तक की जगह नहीं बची है. इस अनियंत्रित और बेकाबू भीड़ की वजह से वहाँ कभी भी कोई बड़ा और दर्दनाक हादसा होने का डर बना हुआ है.

बिना सोचे-समझे टिकट बेचने से बिगड़े हालात

ककोलत जलप्रपात पर भीड़ के इस कदर बेकाबू होने के पीछे वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. यह खतरनाक स्थिति वन विभाग द्वारा बिना किसी सीमा या रोक-टोक के अत्यधिक मात्रा में टिकट जारी करने और लोगों को अंदर प्रवेश देने के कारण पैदा हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में हर दिन हजारों गाड़ियां पर्यटकों को लेकर ककोलत पहुंच रही हैं. इसके बावजूद वहाँ सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है. पार्किंग, सुरक्षा गार्ड, लाइफ जैकेट और मेडिकल जैसी जरूरी सुविधाएं वहाँ नाममात्र की हैं. भारी भीड़ के कारण महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी जान का जोखिम उठाकर पानी में नहाने को मजबूर हैं.

एसडीओ स्वतंत्र कुमार सुमन ने लिया बड़ा एक्शन

ककोलत कुंड में क्षमता से अधिक लोगों के घुसने और अव्यवस्था की इस गंभीर समस्या को देखते हुए रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) स्वतंत्र कुमार सुमन ने तुरंत संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में ककोलत आने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित करने, प्रवेश के लिए बैच सिस्टम लागू करने, समय स्लॉट निर्धारित करने और कुंड क्षेत्र में पूरी सुरक्षा व्यवस्था पक्की करने जैसे कई बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा को भूला वन विभाग

ककोलत के आस-पास रहने वाले स्थानीय निवासियों ने वन विभाग के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का सीधा आरोप है कि विभाग इस प्राकृतिक सुंदरता वाले पर्यटन स्थल को सुरक्षित बनाने के बजाय केवल टिकट बेचकर पैसा कमाने पर ध्यान दे रहा है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है. पहले भी कई बार पर्यटकों की संख्या तय करने की बात कही गई थी, लेकिन कभी उसका पालन नहीं हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य कुंड क्षेत्र में एक साथ बहुत सारे लोगों को नहाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- पटना के इस फ्लाईओवर पर शुरू हो रहा है मरम्मत कार्य, रात को बंद रहेगा ट्रैफिक

'बिहार का कश्मीर' है ककोलत, सुरक्षा सबसे जरूरी

इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों को यह आश्वासन दिया है कि वन विभाग के साथ होने वाली बैठक के बाद स्थिति में बहुत तेजी से सुधार होगा और वहाँ आने वाले सैलानियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा. आपको बता दें कि ककोलत जलप्रपात को अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता के कारण 'बिहार का कश्मीर' भी कहा जाता है और यह पूरे राज्य का एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. ऐसे में इस खूबसूरत जगह की गरिमा बनाए रखने के साथ-साथ यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक की जान की सुरक्षा करना भी बेहद आवश्यक है.

TAGS

Nalanda NewsKakolat Waterfall

Trending news

Nalanda News
ककोलत जलप्रपात पर उमड़ा जनसैलाब, भयंकर गर्मी के बीच बेकाबू हुई भीड़, प्रशासन चिंतित
Bihar politics
तेजस्वी के 'M' पर नीतीश की JDU की नजर, बंद कमरे में मुसलमानों को लेकर हुई गुफ्तगु
Jehanabad news
जहानाबाद में सुपारी किलर्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, रौशन उर्फ रूखी गिरफ्तार
MS Dhoni
आखिर ये किसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं MS Dhoni? वायरल वीडियो देख फैंस हैरान
patna news
पटना में बिहार बोर्ड दफ्तर के सामने किराना गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी
Sheikhpura news
Sheikhpura: डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने काटा बवाल
patna news
पटना में भारी विरोध के बीच हटा अतिक्रमण, जानिए क्यों भड़के स्थानीय लोग?
bihar railway news
नरकटियागंज, सिकटा तक दो मेमू गाड़ियों का विस्तार, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
patna news
बिहार से बाहर रहने वाले उद्योगपतियों से CM सम्राट की अपील, बोले- यहां उद्योग लगाएं
Babulal Marandi
'जेल में महिला कैदी का यौन शोषण किया, प्रेग्रेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दिया'