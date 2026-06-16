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नवादा पहुंचे मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, शराबबंदी और कानून व्यवस्था पर दिया सख्त संदेश

बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने सोमवार को नवादा दौरे के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था और शराबबंदी पर सरकार का कड़ा रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू रहेगी क्योंकि इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है और समाज में हिंसा कम हुई है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:30 PM IST
नवादा पहुंचे मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, शराबबंदी और कानून व्यवस्था पर दिया सख्त संदेश
Image Credit: जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, बिहार सरकार

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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