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बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन सोमवार को नवादा पहुंचे. वहां पहुंचने पर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरे के दौरान स्थानीय विधायकों ने भी मंत्री से मुलाकात की और क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की. मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने साफ लहजे में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम है और इसे बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया कि राज्य में शराबबंदी लागू है और आगे भी पूरी तरह बनी रहेगी. जो लोग भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े निर्देशों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य के अधिकारियों को अब 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना है ताकि जनता की समस्याओं का तेजी से निपटारा हो सके. उन्होंने शराबबंदी के फायदों को गिनाते हुए कहा कि शराबबंदी बिहार और यहां की जनता के हित में है. पहले शराब के कारण गरीब परिवारों का पूरी तरह विनाश हो रहा था, लेकिन अब वही पैसा बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई और परिवार के बेहतर भविष्य पर खर्च हो रहा है. शराब से दूर रहने के कारण आज समाज में घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है और एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.
डॉ. संतोष कुमार सुमन ने आगे कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में आज समाज में बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है. हम लोग जितना शराब से दूर रहेंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर और खुशहाल होगी. शराबबंदी बिहार के चौमुखी विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसे राज्य में पूर्ण रूप से लागू रखा जाएगा. लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सूबे में गलत काम करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है और उन पर लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है. मुख्यमंत्री के कड़े आदेश के कारण पूरा प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात है.
नवादा में उनके स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में काफी उत्साह देखा गया. इस खास मौके पर हम (HAM) पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, जदयू (JDU) के जिला अध्यक्ष राज किशोर प्रसाद डांगी, नवादा की विधायक विभा देवी, रजौली के विधायक विमल राजवंशी, प्रोफेसर प्रमिला कुमारी, बिंदु कुमारी और उचित सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे.