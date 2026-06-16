बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन सोमवार को नवादा पहुंचे. वहां पहुंचने पर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरे के दौरान स्थानीय विधायकों ने भी मंत्री से मुलाकात की और क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की. मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने साफ लहजे में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम है और इसे बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया कि राज्य में शराबबंदी लागू है और आगे भी पूरी तरह बनी रहेगी. जो लोग भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.