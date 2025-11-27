13 साल में प्यार, 16 साल में घर से भागे प्रेमी युगल, पुलिस ने लड़के को पकड़कर कहर बरपा दिया, फिर क्या हुआ...

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले में काशीचक थाना परिसर में पुलिस कस्टडी के दौरान एक नाबालिग की मौत के बाद तनाव फैल गया. विधि-निरुद्ध किशोर की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. बौरी अस्पताल के पास भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पकरीबरावां एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची.

काशीचक प्रखंड के बौरी गांव निवासी अशोक पंडित के लगभग 16 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार को बुधवार शाम पुलिस ने हिरासत में लिया था. बताया जाता है कि सन्नी कुमार का एक लड़की से पिछले तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक सप्ताह पहले घर से भाग गए थे. लड़की के भाई ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस बुधवार शाम करीब 7 बजे सन्नी को थाने ले गई थी. गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे उसकी मौत थाना परिसर में हो गई.

मृतक के गर्दन पर निशान पाए जाने की बात सामने आई है. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और लड़की के परिवार की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की और 112 नंबर की आपातकालीन सेवा की गाड़ी के टायर की हवा भी निकाल दी.

डीएसपी राकेश कुमार भास्कर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मौत थाना परिसर में हुई है और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. डीएसपी के अनुसार, नाबालिग पर प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज था और उसे कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा