/नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल

भोजपुर जिले में जमीनी विवाद में आए दिन हो रहे खूनी खेल ने भोजपुर पुलिस की नींद उड़ा दी है. ताजा मामला उदवंतनगर थाना के हलीटोला में आज सुबह खेत में रोपनी कर रही 17 वर्षीय शिला कुमारी को पूर्व के जमीनी विवाद में उसके ही परिवार के लोगों ने गोली मार दी. बताया जा रहा है कि अपने ही परिवार में जमीनी विवाद पिछले एक साल से चल रहा था, जो आज खूनी खेल में तब्दील हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही उदवंतनगर थाना पुलिस ने घायल युवती शीला कुमारी को आरा के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. परिजनों के बयान पर पुलिस ने उदवंतनगर थाना में एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने तत्काल इस मामले पर कुछ भी कहने से इंकार किया है.