/नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल

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नवादा शहर के सब्जी बाजार स्थित मंदिर के पास 17 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान रोह थाना क्षेत्र के विजयनगर निवासी विपिन यादव की पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार प्रीति प्रतिदिन करीब 15 किलोमीटर दूर से नवादा पढ़ने आती थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रा ने बाजार में किसी से पानी मांगा. पानी पीने के बाद वह मंदिर के पास बैठ गई और फिर नहीं उठी. घटना की सूचना मिलते ही SDO अमित अनुराग, SDPO हुलास कुमार और नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
नालंदा में 48 घंटे से लापता युवती का शव मिला
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है. इलाके में इस घटना को लेकर शोक की लहर है. उधर, नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के नेहुसा गांव में 48 घंटे से लापता 20 वर्षीय युवती का शव ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर स्थित एक कुएं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान संजय कुमार की 20 वर्षीय बेटी खुशबू कुमारी के रूप में हुई है.
शुक्रवार से लापता थी मृतका खुशबू
परिजनों के अनुसार, खुशबू शुक्रवार (24 जुलाई) को घर से बिना बताए निकली थी और उसके बाद से लापता थी. शनिवार (25 जुलाई) को परिजनों ने हरनौत थाना में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी. रविवार को स्थानीय लोगों ने कुएं में शव देखा, जिसके बाद पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. हरनौत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका प्रतीत हो रहा है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.
भोजपुर में नाबालिक लड़की की गोली मारी
भोजपुर जिले में जमीनी विवाद में आए दिन हो रहे खूनी खेल ने भोजपुर पुलिस की नींद उड़ा दी है. ताजा मामला उदवंतनगर थाना के हलीटोला में आज सुबह खेत में रोपनी कर रही 17 वर्षीय शिला कुमारी को पूर्व के जमीनी विवाद में उसके ही परिवार के लोगों ने गोली मार दी. बताया जा रहा है कि अपने ही परिवार में जमीनी विवाद पिछले एक साल से चल रहा था, जो आज खूनी खेल में तब्दील हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही उदवंतनगर थाना पुलिस ने घायल युवती शीला कुमारी को आरा के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. परिजनों के बयान पर पुलिस ने उदवंतनगर थाना में एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने तत्काल इस मामले पर कुछ भी कहने से इंकार किया है.