Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल

नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल

Bihar Crime News: नवादा और नालंदा आज (रविवार, 26 जुलाई) दो लड़कियों की लाश मिलने से सनसनी से मच गई. जबकि, भोजपुर जिले में जमीनी विवाद में एक नाबालिग लड़की को दबंगों ने गोली मार कर घायल कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:03 PM IST
नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल
Image Credit: नवादा: मंदिर के पास नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादा, नालंदा और आरा... तीन शहर और 3 लड़कियां, बिहार में महिला सुरक्षा की खुली पोल
Nawada News29 min ago
2
Bagaha News1 hr ago
3
Motihari News2 hrs ago
4
bihar breaking news2:54 AM IST
5
Darbhanga News2:44 AM IST