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नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान मोहम्मद जमील अंसारी की पिटाई, नशे में थे हमलावर

नवादा में ताजिया जुलूस के दौरान मारपीट होने की घटना सामने आई है. साउंड बॉक्स चालक मोहम्मद जमील अंसारी को बदमाशों ने घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी. इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:47 AM IST
नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान मोहम्मद जमील अंसारी की पिटाई, नशे में थे हमलावर
Image Credit: नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान मोहम्मद जमील अंसारी की पिटाई (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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