/नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान मोहम्मद जमील अंसारी की पिटाई, नशे में थे हमलावर

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बिहार में मुहर्रम जुलूस (Muharram 2026) के दौरान लगभग सभी जिलों से हंगामा होने की खबरें सामने आईं. समस्तीपुर में तो एक युवक की चाकू गोदकर हत्या तक कर दी गई. वहीं, नवादा जिले में भी मुहर्रम के अवसर पर शांति भंग करने वाली एक घटना सामने आई है. पकरीबरामा प्रखंड के पकड़ी गांव में ताजिया जुलूस के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया. उनके शरीर और सिर पर गंभीर चोटें आई है. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है.
जानें क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, जुलूस के दौरान, साउंड बॉक्स वाली गाड़ी चला रहे स्थानीय निवासी मोहम्मद जमील अंसारी पर बदमाशों के एक समूह ने हमला कर दिया. हमलावरों ने उन्हें जबरन गाड़ी से उतारा और लाठी-डंडों तथा हाथों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में जमील अंसारी के सिर पर गहरी चोट आई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जख्मों के निशान उभर आए. गंभीर हालत में उन्हें नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग एक व्यक्ति को घेरकर पीट रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. जमील अंसारी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावर युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने बिना किसी उकसावे के इस घटना को अंजाम दिया.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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