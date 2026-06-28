/नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान मोहम्मद जमील अंसारी की पिटाई, नशे में थे हमलावर

जानें क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, जुलूस के दौरान, साउंड बॉक्स वाली गाड़ी चला रहे स्थानीय निवासी मोहम्मद जमील अंसारी पर बदमाशों के एक समूह ने हमला कर दिया. हमलावरों ने उन्हें जबरन गाड़ी से उतारा और लाठी-डंडों तथा हाथों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में जमील अंसारी के सिर पर गहरी चोट आई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जख्मों के निशान उभर आए. गंभीर हालत में उन्हें नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.