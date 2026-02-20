मुंबई में करोड़ों की गोल्ड चोरी का मास्टरमाइंड नवादा से गिरफ्तार, ससुराल में छिपे प्रेम सिंह पर पुलिस की बड़ी रेड

Bihar News: मुंबई के एक हाई-प्रोफाइल घर से करोड़ों रुपये के सोने की चोरी कर फरार चल रहे बिहार के प्रेम सिंह को आखिरकार पुलिस ने नवादा से गिरफ्तार कर लिया. करीब एक महीने से फरार आरोपी ने खुद को बचाने के लिए मोबाइल बंद कर रखा था और लगातार ठिकाना बदल रहा था. खुफिया सूचना के आधार पर मुंबई के वसई-विरार पुलिस ने नवादा पुलिस के सहयोग से नेमदारगंज थाना क्षेत्र के कझिया गांव स्थित उसके ससुराल में छापेमारी की, जहां से उसे दबोच लिया गया. इस गिरफ्तारी को लेकर इलाके में भी काफी चर्चा है, क्योंकि मामला मुंबई के एक हाई-प्रोफाइल परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है.

मुजफ्फरपुर का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के अनुसार प्रेम सिंह मूल रूप से मुजफ्फरपुर का निवासी है और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा था. गिरफ्तारी के समय वह ससुराल में छिपकर रह रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो. पुलिस को उसकी लोकेशन खुफिया इनपुट के जरिए मिली, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया.

छापेमारी में सोना और नकदी बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के कुछ जेवरात और नकदी भी बरामद की है. इसके बाद उसे नवादा सदर अस्पताल लाकर मेडिकल जांच कराई गई. सुरक्षा के मद्देनजर पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई और स्थानीय स्तर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई.

कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुंबई ले गई पुलिस

मेडिकल जांच के बाद मुंबई पुलिस आरोपी को अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है. माना जा रहा है कि मुंबई पहुंचने के बाद आरोपी से पूछताछ में चोरी से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा