नवादा का प्रेमी जोड़ा घर से फरार: इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर घरवालों को दी चेतावनी, मौसी के बेटों पर लगाए गंभीर आरोप

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में एक प्रेमी जोड़ा अपने घर से फरार हो गया है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाकर एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में दोनों ने अपने रिश्ते का इजहार करते हुए अपने परिवार को चेतावनी दी है. वीडियो में नवादा की स्वीटी कुमारी और सतीश दिखाई दे रहे हैं. स्वीटी ने बताया कि वह कोरमा गांव की रहने वाली है और उसकी मौसी का घर बजवाड़ा में है. उसने यह भी बताया कि उसका प्रेमी भी बजवाड़ा में ही रहता है. इस वीडियो में दोनों ने अपने प्यार को सार्वजनिक करते हुए अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने का संदेश दिया.

स्वीटी का बयान और आरोप

वीडियो में स्वीटी ने साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और इसी मर्जी से घर छोड़कर फरार हुई है. उसने अपने मौसी के दो बेटों, धर्मेंद्र और सुरेश, पर आरोप लगाया कि वे उसके ससुराल वालों को परेशान कर रहे हैं. स्वीटी ने स्पष्ट किया कि अगर उसके ससुराल वालों को कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र और सुरेश की होगी.

फोन रिकॉर्डिंग में सामने आए सबूत

साथ ही स्वीटी ने एक फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल की है, जिसमें उसने कहा कि उसे मारपीट और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह घर छोड़कर भाग गई. फोन पर बातचीत में लड़की ने यह भी दावा किया कि उसे रोज गाली दी जाती थी और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.

फरार जोड़ा और उनकी चेतावनी

वीडियो और रिकॉर्डिंग के जरिए दोनों ने साफ कर दिया कि अब वे अपने प्यार के लिए किसी भी दबाव को नहीं सहेंगे. स्वीटी ने कहा कि अब तो तिलक भी बच जाएगा. इस प्रेमी जोड़े ने अपने प्रेम और स्वतंत्रता के लिए घर छोड़कर फरार होने का साहसिक कदम उठाया है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा