/नवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी काल, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के कुझा गांव में बिजली करंट लगने से 50 वर्षीय सरजू यादव की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जानकारी के अनुसार सरजू यादव रोज की तरह अपने पशुओं को चराने के लिए खेत गए थे. इसी दौरान खेत के पास गुजर रही 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन की अर्थिंग के संपर्क में आने से उन्हें तेज करंट लग गया. करंट लगते ही वह मौके पर गिर पड़े और गंभीर रूप से झुलस गए.