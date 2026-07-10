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नवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी काल, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत

Nawada News: नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के कुझा गांव में 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन की अर्थिंग की चपेट में आने से 50 वर्षीय सरजू यादव की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:50 AM IST
नवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी काल, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत
Image Credit: नवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी कालनवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी काल, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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