/नवादा में 11 हजार वोल्ट लाइन की अर्थिंग बनी काल, पशु चराने गए सरजू यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के कुझा गांव में बिजली करंट लगने से 50 वर्षीय सरजू यादव की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जानकारी के अनुसार सरजू यादव रोज की तरह अपने पशुओं को चराने के लिए खेत गए थे. इसी दौरान खेत के पास गुजर रही 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन की अर्थिंग के संपर्क में आने से उन्हें तेज करंट लग गया. करंट लगते ही वह मौके पर गिर पड़े और गंभीर रूप से झुलस गए.
घटना को देख आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए. हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए.
सूचना मिलने पर नारदीगंज थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
मृतक सरजू यादव अपने पीछे पत्नी, पांच बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए हैं. वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, जिससे उनके निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर बिजली लाइन और अर्थिंग की समस्या की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, जर्जर बिजली तारों की तत्काल मरम्मत और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा